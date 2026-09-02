Atac cibernetic masiv în Marea Britanie: Datele a 8,7 milioane de persoane, publicate de hackeri după ce aeroporturile au refuzat să plătească răscumpărarea

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Un atac cibernetic care a vizat trei aeroporturi din Marea Britanie a dus la compromiterea datelor personale a aproximativ 8,7 milioane de clienți.

Aproape nouă milioane de persoane sunt afectate de o breșă masivă de securitate informatică după ce un grup de hackeri a spart sistemele a trei aeroporturi importante din Marea Britanie. Informațiile furate au fost făcute publice după ce Manchester Airports Group (MAG), operatorul aeroporturilor Manchester, London Stansted și East Midlands, a refuzat să plătească răscumpărarea cerută de atacatori, relatează BBC.

Baza de date obținută în urma atacului a fost publicată ulterior de hackeri și poate fi accesată de alte persoane implicate în activități infracționale online. Clienții aeroporturilor sunt, astfel, expuși unor eventuale tentative de fraudă, furt de identitate sau alte atacuri informatice.

"MAG este încrezătoare că a luat măsuri eficiente pentru a-și proteja clienții și i-a contactat pe toți cei afectați, inclusiv pe cei care au rezervări viitoare, pentru a le oferi sprijin suplimentar", a transmis compania.

Informațiile compromise provin, aparent, din baze de date utilizate pentru servicii precum conectarea la rețelele Wi-Fi și parcarea aeroporturilor. Printre datele sustrase se află informații de contact, numere de înmatriculare și coduri poștale.

Ulterior, gruparea de criminalitate cibernetică a pus la dispoziție gratuit datele furate pe propriul site. BBC a decis să nu dezvăluie identitatea grupării, tocmai pentru a preveni răspândirea rapidă a datelor.

"Astăzi publicăm baza de date Manchester Group", au scris atacatorii.

Potrivit hackerilor, volumul informațiilor publicate se ridică la aproximativ jumătate de terabyte, iar conținutul este format în întregime din date personale.

Informațiile furate pot alimenta noi fraude

Specialiștii de la HavelBeenPwned au verificat datele făcute publice și au identificat în baza de date adrese de e-mail, numere de telefon, adrese fizice, numere de înmatriculare, istoricul achizițiilor și informații referitoare la dispozitivele utilizate pentru navigarea online.

Kevin Beaumont, expert în securitate cibernetică, atrage atenția că aceste informații le pot oferi infractorilor suficiente detalii pentru a construi tentative de fraudă mult mai convingătoare. Riscul este considerat mai ridicat în cazul persoanelor publice sau al celor cu venituri mari.

Datele nu se limitează la informații despre trecut. Potrivit specialistului, baza de date conține și indicii privind deplasările care urmează să aibă loc.

"Datele includ atât locații istorice, cât și deplasări planificate, astfel că persoanele pentru care este important ca mișcările lor să nu fie cunoscute ar putea fi nevoite să ia măsuri de precauție", a spus Beaumont.

Expertul avertizează că informații aparent obișnuite, precum numărul de telefon sau numărul de înmatriculare al unei mașini, pot fi exploatate pentru ca mesajele și apelurile frauduloase să pară autentice și să convingă mai ușor victimele.

MAG afirmă că investighează incidentul împreună cu autoritățile și cu experți în securitate cibernetică. Compania precizează, totodată, că atacul nu a afectat siguranța fizică a pasagerilor din aeroporturi.

Un aspect care amplifică îngrijorarea este accesibilitatea bazei de date. Spre deosebire de numeroase situații similare, în care informațiile furate ajung pe dark web, datele obținute în acest caz sunt disponibile pe internetul obișnuit. Prin urmare, ele pot fi găsite și exploatate mult mai ușor de către alte persoane.

Atacatorii au susținut și că au dezvăluit modul în care au reușit să pătrundă în sistemele vizate. Potrivit acestora, accesul ar fi fost obținut prin exploatarea unor vulnerabilități legate de modul în care companiile își gestionează cheile digitale utilizate pentru conectarea la rețelele interne.

Recomandările autorităților pentru persoanele afectate

Information Commissioner's Office, autoritate britanică pentru protecția datelor, le recomandă celor care se regăsesc printre persoanele afectate să adopte mai multe măsuri pentru limitarea riscurilor.

În cazul în care au fost expuse documente importante, precum pașapoarte, carduri bancare sau permise de conducere, persoanele vizate ar trebui să contacteze instituțiile care le-au emis.

De asemenea, autoritățile recomandă monitorizarea extraselor bancare și a rapoartelor de credit, pentru identificarea rapidă a unor operațiuni neobișnuite.

O atenție sporită trebuie acordată și mesajelor, e-mailurilor sau apelurilor neașteptate care solicită informații personale ori financiare. Pentru protejarea conturilor online sunt recomandate parole puternice și activarea autentificării în doi pași.

DNSC demontează mitul "nu am nimic de ascuns": De ce chiar și utilizatorii obișnuiți sunt ținte pentru atacatori cibernetici

Chiar dacă persoanele publice pot deveni mai vulnerabile în fața unor astfel de scurgeri de informații și cetățenii simpli pot avea de suferit. Adesea este invocată, în mod greșit, ideea că "nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde".

Directoratul Național de Securitate Cibernetică demontează acest mit. Potrivit DNSC, realitatea este că orice utilizator, chiar și cei obișnuiți, poate deveni țintă a atacatorilor cibernetici. Datele personale, de la parole și adrese de e-mail, până la informații financiare, sunt extrem de valoroase și pot fi folosite pentru atacuri masive sau pentru răspândirea de malware. Dispozitivele tale pot fi compromise și controlate de la distanță fără ca tu să știi, avertizează specialiștii.

"Mit: „Nu am nimic de ascuns, deci nu am ce pierde“. Realitate: Mulți atacatori cibernetici vizează utilizatorii obișnuiți deoarece aceștia pot avea măsuri de securitate mai slabe. Mai mult, infractorii din online nu vizează o persoană anume, ci transmit același mesaj către un număr cât mai mare de potențiale victime.

De ce ești și tu o țintă? Datele tale personale sunt valoroase — de la adrese de e-mail și parole, până la informații financiare.

Atacatorii pot compromite conturile tale pentru a lansa atacuri mai ample sau pentru a răspândi malware. Dispozitivul tău poate fi infectat și controlat de la distanță, fără ca tu să știi, pentru a fi folosit într-un atac masiv alături de alte dispozitive.

Cum te poți proteja?

Folosește parole puternice și activează autentificarea în doi pași (2FA).

Nu accesa linkuri sau atașamente suspecte.

Actualizează-ți constant dispozitivele și aplicațiile pentru a elimina vulnerabilitățile.

Nu subestima riscurile! Securitatea online este responsabilitatea fiecăruia dintre noi", transmite DNSC pe pagina de Facebook.

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