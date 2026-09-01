Imagine cu steagul Rusiei. Foto: Pixabay

Ministrul rus de Finanțe a fost exclus din poza de grup a oficialilor internaționali participanți la summitul G20 din SUA.

Decizia a fost luată după ce mai multe state europene au protestat față de prezența sa, despre care nu fuseseră informate în prealabil.

Participarea lui Anton Siluanov la summitul G20 din SUA, de la Asheville, în Carolina de Nord, a fost prima sa prezență fizică la un astfel de eveniment de la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina în anul 2022

Prezența sa a provocat nemulțumirea oficialilor europeni, care au încercat să izoleze Moscova după declanșarea războiului de către președintele rus Vladimir Putin, scrie Financial Times.

Majoritatea oficialilor europeni de rang înalt nu au vrut să apară alături de Siluanov

Două persoane familiarizate cu situația au spus pentru sursa citată că Anton Siluanov a fost în cele din urmă exclus din poza de grup făcută luni dimineață, după ce majoritatea oficialilor europeni de rang înalt nu au dorit să apară alături de el.

Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, le-a zis jurnaliștilor la Asheville că prezența lui Siluanov la reuniunea G20 este „destul de îngrijorătoare”.

„Nu ar trebui primit aici ca un oaspete obișnuit”

„Mi-aș fi dorit mai multă claritate din partea americană, în sensul că el nu ar trebui primit aici ca un oaspete obișnuit”, a mai spus Klingbeil.

Oficialii Trezoreriei SUA au confirmat că secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-a întâlnit cu Siluanov în cadrul summitului. A avut loc „o întâlnire productivă cu ministrul rus de Finanțe și a reafirmat eforturile președintelui pentru pace în lume”, a spus un purtător de cuvânt al instituției.

În luna aprilie 2022, oficiali americani, britanici și din alte state occidentale au părăsit o reuniune în semn de nemulțumire față de participarea lui Siluanov prin videoconferință.

Summitul G20, prezidat de Statele Unite ale Americii

Summitul G20, prezidat de Statele Unite ale Americii, a fost prezentat de oficialii Trezoreriei, ca fiind o reuniune menită să promoveze creșterea economică, să abordeze dezechilibrele economice globale identificate de SUA și să analizeze modalități mai eficiente de restructurare a datoriilor suverane.

Întâlnirea a avut loc într-un moment în care războiul din Iran contribuie la majorarea costurilor de împrumut la nivel mondial, adăugând miliarde de dolari la povara datoriilor statelor dezvoltate.

Considerat în mare parte favorabil Rusiei, planul lui Donald Trump prevede în special ca Ucraina să cedeze teritorii, inclusiv o parte încă sub controlul său, dar oferă garanţii de securitate occidentală Kievului pentru a evita orice nou atac rus

Datoria publică a Statelor Unite ale Americii, nivel record

Datoria publică a Statelor Unite ale Americii a atins în luna august 2026 un nivel record de 40.000 de miliarde de dolari. Obligațiunile americane au fost vândute accelerat în ultimele săptămâni, în contextul îngrijorărilor investitorilor despre nivelul datoriei și capacitatea factorilor de decizie de a ține sub control inflația, alimentată de războiul lui Donald Trump.

Cât e datoria publică a României

Conform celor mai recente date disponibile, datoria publică a României a ajuns la aproximativ 1.297 miliarde de lei în mai 2026, adică aproximativ 260 de miliarde de euro.

Ca pondere în PIB, Comisia Europeană estimează că datoria publică va ajunge la 61,6% din PIB în anul 2026, în creștere de la 59,3% în anul 2025.

Datoria publică a României este estimată la 61,6% din PIB în 2026, va urca la 63,4% din PIB în 2027 şi este proiectată să ajungă la circa 90% din PIB în 2036, conform Raportului de convergenţă pentru 2026, publicat la finalul lunii iunie de Comisia Europeană.

„Raportul datoriei publice la PIB a crescut de la 54,8% în 2024 la 59,3% în 2025 şi este estimat să ajungă la 61,6% în 2026 şi 63,4% în 2027, pe fondul unui deficit primar ridicat şi al creşterii plăţilor de dobânzi. Riscurile privind sustenabilitatea datoriei publice apar ca fiind ridicate pe termen mediu, datoria fiind proiectată să crească rapid, până la aproximativ 90% din PIB în 2036”, conform raportului publicat în iunie de Comisia Europeană.