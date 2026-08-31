Trump a postat un video generat cu AI după schimbul de atacuri SUA-Iran: „Insula Kharg a fost făcută bucăți” / video

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a postat un video generat cu inteligenţa artificială în care a spus că insula Kharg, centrul petrolier al Iranului, a fost distrusă, la câteva ore după ce cele două ţări au avut un schimb de atacuri pentru prima dată din iulie, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Nu este clar dacă postarea lui Donald Trump reprezintă o ameninţare la adresa insulei Kharg sau dacă are loc un atac, precizează agenţia britanică de presă.

Video:

La câteva ore după postare, nu există dovezi că insula Kharg ar fi fost atacată, adaugă Reuters.

Casa Albă şi Departamentul Apărării al SUA nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta în afara programului normal de lucru. Nu a existat niciun răspuns imediat la postarea lui Trump în mass-media iraniene.

"Insula Kharg a fost făcută bucăţi!!! Preşedinte DJT", a scris Trump duminică pe platforma sa Truth Social, dar nu a oferit alte detalii.

Reuters a confirmat că videoul care a însoţit postarea şi care prezintă explozii dramatice a fost cel mai probabil generat cu AI, fiind folosit pentru verificare un software care detectează imagini manipulate de inteligenţa artificială.

Atacarea insulei Kharg, care gestiona 90% din exporturile de petrol ale Iranului înainte de războiul declanşat de atacurile SUA şi Israelului pe 28 februarie, ar perturba grav comerţul Teheranului cu energie şi ar pune o presiune uriaşă asupra economiei sale.

VEZI ȘI: "Trăim în incertitudine absolută". Şase luni de război în Iran, şase consecinţe: Economia se prăbușește, iar tensiunile sociale cresc

Președintele Iranului amenință cu un răspuns decisiv în cazul unei agresiuni

Iranul nu caută război, dar ar răspunde decisiv oricărei agresiuni, a declarat preşedintele Masoud Pezeshkian.

"Nu vom rămâne niciodată tăcuţi în faţa vreunei agresiuni şi vom răspunde decisiv agresorilor", a declarat acesta luni, înainte de o vizită în Kârgâzstan, conform presei de stat.

Nu este clar dacă declaraţia a fost făcută înainte sau după postarea lui Trump despre insula Kharg, precizează Reuters.

Iranul a răspuns unui atac anterior al SUA asupra lansatoarelor de rachete de pe insula sa Larak, la aproximativ 660 km est de Kharg, cu un atac asupra a două baze americane din Iordania, a relatat presa iraniană, în timp ce armata a declarat că a atacat baza aeriană Al Minhad din Emiratele Arabe Unite luni dimineaţă.

Atacurile din Iordania au vizat baze americane folosite pentru lansarea şi sprijinirea atacului asupra bazei de la Larak, a anunţat Ministerul de Externe iranian într-un comunicat.

Armata iraniană a declarat că atacul său cu drone asupra bazei aeriene din Emiratele Arabe Unite a vizat locuri unde erau staţionate forţe şi elicoptere americane, ca răspuns la victimele de la Larak.

Gărzile Revoluţionare au folosit rachete de apărare aeriană pentru a doborî o dronă americană care s-a prăbuşit în apele Golfului, a relatat luni agenţia de ştiri Mehr, citând un comunicat al forţei de elită.

Un petrolier de mari dimensiuni a luat foc şi a fost oprit complet după ce a fost lovit de două mine navale în sudul Strâmtorii Ormuz, a transmis televiziunea de stat iraniană, citând un comunicat al Gardienilor Revoluţiei.

Revenirea la ostilităţi duminică survine după săptămâni în care administraţia Trump şi-a intensificat eforturile de a pedepsi Teheranul şi partenerii săi de afaceri cu sancţiuni economice costisitoare, îndepărtându-se de opţiunile militare.

VEZI ȘI: Mujtaba Khamenei, primul mesaj după luni de absență. Apel la unitate în Iran și în lumea musulmană

Mujtaba Khamenei a cerut ţărilor musulmane să se unească împotriva Statelor Unite şi a Israelului

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran au escaladat din nou, după ce armata americană a lovit ținte iraniene în apropierea Strâmtorii Ormuz, iar Teheranul a ripostat prin atacuri asupra unor poziții americane din regiune.

Într-un mesaj scris transmis duminică, la şase luni de la începerea războiului din Orientul Mijlociu, liderul suprem al Iranului, Mujtaba Khamenei, a cerut ţărilor musulmane să se unească împotriva Statelor Unite şi a Israelului.

Mujtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene împotriva Iranului pe 28 februarie, nu a mai fost văzut în public de atunci, iar autorităţile nu au difuzat nicio înregistrare video sau audio cu el.

"Soluţia la problemele Ummah (comunitatea musulmană) constă în unitatea cuvântului, prietenie şi cooperare pe calea binelui", a declarat ayatollahul, conform site-ului său oficial.

"Oricine, în orice poziţie, care face ceva ce provoacă diviziune între musulmani şi creează conflict în cadrul comunităţii musulmane, conştient sau inconştient, voluntar sau neintenţionat, a servit obiectivelor duşmanilor Islamului", a adăugat el.

El a cerut liderilor din regiune să îşi "recunoască adevăratul duşman, să-i înţeleagă planul şi să-l combată", desemnând Statele Unite şi Israelul drept duşmani ai tuturor, nu doar ai Iranului.

Ca răspuns la ofensiva israeliano-americană, Iranul a vizat aliaţii Washingtonului din regiune, în special Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Kuweitul, Qatarul şi Bahrainul.

Relaţiile Teheranului cu capitalele regiunii s-au deteriorat de atunci.