Fostul ministru ucrainean Mihailo Fedorov a fost angajat de statul italian. Va lucra în guvernul Italiei

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a acceptat oferta ministrului italian al Apărării, Guido Crosetto, de a deveni consilier pe probleme de inovare în domeniul militar.

Fedorov a anunțat noua sa poziție după o întâlnire cu Guido Crosetto la Roma. Cei doi au discutat despre lecțiile pe care războiul din Ucraina le-a oferit în privința utilizării tehnologiei pe câmpul de luptă și despre modul în care statele europene își pot consolida capacitățile de apărare.

„Sunt recunoscător lui Guido pentru sprijinul personal și pentru oferta de a lucra în calitate de consilier pentru inovarea în domeniul apărării”, a transmis Fedorov.

Potrivit ministrului italian al Apărării, experiența lui Fedorov este relevantă în special pentru dezvoltarea noilor tehnologii militare. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat dronele, sistemele fără pilot, apărarea antiaeriană și dezvoltarea ecosistemului tehnologic din industria de apărare.

Guido Crosetto a apreciat experiența fostului ministru ucrainean în domeniul inovării digitale și al aplicării tehnologiei în sectorul public și în apărare. Italia urmărește să își adapteze rapid capacitățile militare la schimbările produse de războiul modern, iar experiența Ucrainei este considerată importantă în acest proces.

Agenția italiană ANSA notează că Fedorov este asociat cu dezvoltarea tehnologică accelerată a Ucrainei și cu utilizarea pe scară largă a dronelor în războiul împotriva Rusiei. În noul său rol, el va oferi expertiză Ministerului italian al Apărării în zona inovării militare.

Fedorov a fost ministru al Apărării doar șase luni

Numirea sa în Italia vine la scurt timp după plecarea din fruntea Ministerului ucrainean al Apărării. Fedorov a ocupat funcția din ianuarie până în iulie 2026, iar demiterea sa a avut loc pe fondul unor tensiuni cu structurile militare și cu conducerea politică de la Kiev.

Înainte de a conduce Ministerul Apărării, Fedorov s-a remarcat prin activitatea sa în domeniul digitalizării administrației ucrainene și prin proiectele legate de tehnologiile militare. În perioada războiului, Ucraina a investit masiv în drone și în sisteme autonome, care au devenit elemente importante ale strategiei sale militare.

Fostul ministru a devenit, de asemenea, critic al anumitor politici ale conducerii de la Kiev după plecarea din funcție. Recent, el a avertizat că Ucraina riscă să piardă treptat războiul dacă nu realizează reforme importante și a cerut schimbări rapide în strategia militară și în modul de funcționare al statului.

Italia vrea să valorifice experiența Ucrainei

Guido Crosetto i-a oferit lui Fedorov poziția de consilier la scurt timp după demiterea acestuia de la Kiev. Ministrul italian a declarat anterior că l-a contactat pe fostul oficial ucrainean și i-a propus să vină la Roma pentru a lucra alături de el.

Potrivit informațiilor disponibile, Fedorov nu se va muta definitiv în Italia. El va continua să locuiască și să lucreze din Ucraina, iar activitatea pentru partea italiană va avea caracter de consiliere. Unele surse ucrainene precizează că poziția este una neremunerată.

Fostul ministru urmează, de asemenea, să călătorească în Statele Unite pentru a căuta resurse destinate unor noi proiecte din domeniul tehnologiei militare.