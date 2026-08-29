Tusk avertizează asupra riscului unei confruntări cu Rusia: „Următoarele șase luni vor fi decisive”

Premierul polonez Donald Tusk / Sursa foto: Agerpres

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, a avertizat că Rusia ar putea escalada războiul din Ucraina şi provoca NATO.

Într-o postare pe rețeaua X, Donald Tusk a scris că "escaladarea Federației Ruse avansează", după o discuţie cu secretarul general al NATO Mark Rutte, respectiv că "escaladarea din partea Rusiei avansează", relatează dpa.

Donald Tusk: "Escaladarea din partea Rusiei avansează. Următoarele şase luni vor fi decisive"

"Cum am avertizat deja, escaladarea din partea Rusiei avansează. Următoarele şase luni vor fi decisive. Nu trebuie să excludem provocări din partea Rusiei împotriva unuia dintre membrii NATO", a spus premierul polonez Donald Tusk.

O vizită a directorului CIA John Ratcliffe la Moscova, miercuri, a alimentat speculaţiile în toată lumea.

Media americane au transmis că Ratcliffe a avertizat Rusia contra atacării unuia dintre statele membre NATO. Chestionat despre aceste relatări, Rusia a negat şi a acuzat Occidentul.

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Polonia, unul dintre principalii susținători ai Ucrainei

Polonia este unul dintre cei mai importanţi susţinători politici şi militari ai Ucrainei, care a fost invadată de Rusia. De asemenea, țara se simte ameninţată de Moscova şi îşi sporeşte masiv cheltuielile militare, notează dpa.

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