SUA au oferit Ucrainei informaţii despre întâlnirile de la Moscova, spune Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, spune că SUA au oferit detalii Ucrainei despre întâlnirile de la Moscova din ultimele zile, inclusiv cele la care a participat directorul CIA.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că Statele Unite au furnizat Kievului informaţii despre o serie de întâlniri de la Moscova din ultimele zile, relatează Reuters.

"Astăzi am primit informaţii de la partea americană despre întâlnirile de la Moscova care au avut loc în aceste zile. Au fost o serie de întâlniri acolo", a transmis Zelenski pe Telegram, fără a intra în detalii despre cine a participat la întâlniri.

"Le mulţumesc pentru informaţii şi pentru tonul necesar al conversaţiei cu Rusia", a adăugat Zelenski, din nou fără a oferi detalii.

Wall Street Journal a relatat miercuri că directorul CIA, John Ratcliffe, a călătorit la Moscova pentru a avertiza Rusia cu privire la orice atac asupra unui membru al NATO.

Kremlinul a respins informaţia, în timp ce preşedintele american Donald Trump a declarat că preşedintele rus Vladimir Putin nu va ataca o ţară NATO, minimalizând relatările din presă despre deplasarea lui Ratcliffe.

Două surse au declarat pentru Reuters că, în timpul întâlnirii, Ratcliffe a ridicat posibilitatea unei operaţiuni ruseşti împotriva unui membru al NATO, deşi nu este clar dacă acesta a fost scopul principal al călătoriei.

Discuţiile au acoperit şi sprijinul Rusiei pentru Iran, a declarat o sursă pentru Reuters.

Procesul de pace din Ucraina, complet blocat, spune Kremlinul

Kremlinul a recunoscut vineri că procesul de pace dintre Rusia şi Ucraina, a cărui ultimă rundă mediată de Statele Unite a avut loc în februarie, este "complet blocat", informează EFE.

"Chestiunea negocierilor de pace este acum complet blocată. Nu există idei noi", a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Moscova a declarat în repetate rânduri în ultimele luni că aşteaptă noi propuneri din partea secretarului de stat american Marco Rubio, după ce ambele părţi au recunoscut că acordul la care s-a ajuns acum un an la summitul ruso-american de la Anchorage nu mai este valabil.

Cu toate acestea, Peskov a insistat vineri că "partea ucraineană este perfect conştientă de cerinţele noastre", făcând aluzie la cererea Rusiei ca Kievul să îşi retragă trupele din întreaga regiune Donbas.

"Nu vor să discute despre acest lucru prin mijloace paşnice, motiv pentru care menţinem o dinamică pozitivă pe linia frontului, iar operaţiunea (militară specială) continuă", a subliniat el.

El a afirmat, de asemenea, că preşedintele rus Vladimir Putin nu intenţionează să discute cu omologul său american, Donald Trump.

După ce Peskov a negat joi că Rusia plănuieşte să atace o ţară din NATO, Trump a comentat că nu este îngrijorat de o astfel de ameninţare şi a negat că directorul CIA, John Ratcliffe, a transmis un avertisment despre aceasta în timpul vizitei sale la Moscova, de marţi.

Putin, care acuză ţările europene că sunt implicate direct în războiul din Ucraina, a respins drept "exotice" cele mai recente propuneri de armistiţiu aerian şi maritim din partea Kievului, pe care l-a acuzat că deschide "cutia Pandorei" prin atacarea masivă a unor ţinte de pe teritoriul rus.