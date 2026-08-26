Viitură devastatoare în Nepal. Un pod și mai multe clădiri au fost luate de ape: cel puțin 18 morți și sute de dispăruți / Update: Reacția UE

Foto: Agerpres

Cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața, iar aproape 400 sunt date dispărute în urma unor inundații devastatoare și alunecări de teren la granița dintre Nepal și Tibet. Viitura provocată de o avalanșă și un posibil cutremur a distrus poduri, clădiri și infrastructură. A fost blocată inclusiv o cale de acces spre capitala nepaleză Kathmandu. Printre cei căutați se numără și sute de turiști străini, în timp ce echipele de salvare intervin contracronometru de ambele părți ale frontierei.

Update: UE a activat Copernicus, sistemul său de monitorizare prin satelit

Uniunea Europeană a anunţat miercuri că a activat sistemul său de monitorizare prin satelit, Copernicus, pentru a sprijini astfel echipele de salvare în urma inundaţiilor masive din Nepal şi a precizat că este pregătită să ofere asistenţă suplimentară, informează AFP și Agerpres.

"Sistemul Copernicus a fost activat pentru a contribui la cartografierea zonelor afectate din Nepal şi pentru a sprijini operaţiunile de intervenţie la faţa locului", a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X.

"Suntem pregătiţi să oferim asistenţă europeană suplimentară", a adăugat ea.

Torenţi de apă şi noroi au ucis cel puţin 95 de persoane miercuri în Nepal, potrivit Poliţiei locale.

De asemenea, 403 turişti - dintre care 341 străini - sunt în continuare dispăruţi la mai multe ore după producerea catastrofei, a anunţat Ministerul Culturii şi Turismului din Nepal.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a anunţat că a purtat o discuţie cu omologul să nepalez, căruia i-a propus sprijinul ţării sale pentru operaţiunile de salvare.

"Poporul indian este alături de fraţii şi surorile sale din Nepal în această perioadă dificilă", a declarat Narendra Modi într-un comunicat.

El a adăugat că ţara lui este "pregătită să ofere orice tip posibil de asistenţă umanitară pentru Nepal" şi că indienii şi nepalezii coordonează în strânsă colaborare operaţiunile de căutare şi salvare a eventualilor supravieţuitori.

Tragedie la granița dintre Nepal și Tibet: 18 morți și sute de dispăruți

Cel puțin 18 persoane au fost ucise și aproape 400 sunt dispărute după ce o viitură fulgerătoare și o alunecare de teren de-a lungul graniței dintre Nepal și Tibet au măturat mai multe localități, scrie BBC.

IMPRESIONANTE INUNDACIÓN EN LA FRONTERA DE CHINA Y NEPAL pic.twitter.com/SKWKmukwEI — H (@hernan_sr) August 26, 2026

Avalanșă provocată de cutremur: Râul Bhote Koshi a ieșit din matcă

Inundațiile au lovit miercuri dimineața în Rasuwa, la nord de capitala Nepalului, Kathmandu. Potrivit primelor informații, acestea ar fi fost cauzate de un cutremur care a declanșat o avalanșă cu zăpadă topită care s-a revărsat în râul Bhote Koshi.

Operațiunile de căutare sunt în desfășurare de ambele părți ale frontierei, iar 88 de persoane au fost salvate până în prezent, potrivit armatei nepaleze.

Mass-media de stat din China, care controlează Tibetul, spune că există victime semnificative, iar oficialii nepalezi au declarat că anticipează „pierderi la scară uriașă”.

Sute de turiști străini și ghizi, căutați de echipele de salvare

Consiliul de turism din Nepal a declarat că se lucrează la stabilirea locului unde se află 291 de turiști și 93 de cetățeni nepalezi, inclusiv ghizi, despre care se știa că se aflau în zona în care a lovit inundația. Ar fi vorba de 12 călători din Marea Britanie, precum și americani, malaezieni, sud-africani și indieni.

Foto: Agerpres

Infrastructură distrusă și drumuri blocate spre Kathmandu

Mai multe zone în aval de râul Bhote Koshi, care curge din Tibet în Nepal, sunt în alertă maximă, iar drumurile, comunicațiile și alimentarea cu energie electrică din regiune au fost perturbate. Autoritățile spun că drumul principal către Kathmandu este închis.

Videoclipuri verificate din Nepal arată un pod distrus și clădiri cu mai multe etaje prăbușite de forța apelor inundațiilor, precum și un oraș cu numeroase clădiri distruse.

Imagini devastatoare: Poduri și clădiri măturate de viitură în Nuwakot

BBC Verify a localizat videoclipurile în zona orașului Trishuli Bazaar din districtul Nuwakot din provincia Bagmati, la aproximativ 25 km nord-vest de Kathmandu.

Videoclipul arată cum râul Trishuli se umflă brusc de cantități enorme de apă. După aproximativ 40 de secunde de la începerea videoclipului, greutatea viiturii fulgerătoare smulge podul din dreptul localității și îl duce rapid în aval. Câteva secunde mai târziu, mai multe clădiri se prăbușesc și ele.