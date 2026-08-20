Panică pe o plajă din Spania, după ce mai mulți migranți, veniți cu o barcă, au luat cu asalt locul - VIDEO

Imagine cu migranții care iau cu asalt plaja din Spania. Sursa foto: captură video X

A fost panică pe o plajă din Spania, după ce mai mulți migrați, veniți cu o barcă, au luat cu asalt locul. Turiștii au luat-o la fugă.

Zeci de migranți au luat cu asalt o plajă din sudul Spaniei, iar turiștii au luat-o la fugă. Oamenii veniți să se relaxeze la soare pe plaja Cala del Barco din Murcia s-au panicat după ce peste 60 de migranți au sărit miercuri dintr-o barcă cu motor chiar în fața lor, scrie The Telegraph.

Speriați, turiștii au început să își strângă rapid lucrurile și să plece. Unii dintre ei au chemat poliția. Înainte ca mulți dintre migranți să poată ajunge la mal, cei doi bărbați care conduceau ambarcațiunea - o barcă de mare viteză - s-au întors și s-au îndreptat înapoi spre Marea Mediterană. Astfel, migranții au început să sară din barcă în apă, apoi să înoate spre țărm. Incidentul a avut loc miercuri, în jurul orei 13:00, în apropierea stațiunii La Manga, din sud-estul țării.

VEZI ȘI: Italia continuă controalele la frontierele maritime și aeriene cu Spania

Tengo asco por el país que estamos dejando a nuestros hijos.

Un país donde si te pasas 10Km de velocidad tienes una multa de radar , donde si entras en ZBE te multan , si te bañas en un río pero si entras con barca patera a plena luz del día en Murcia , no hay ninguna patrullera. pic.twitter.com/tNMtVkQ5KA — FRANK J6 (@splif16) August 19, 2026

La Manga este cunoscută pentru terenurile sale de golf și facilitățile de antrenament pentru fotbal, care au fost folosite de echipe precum naționala Angliei și, mai recent, Arsenal și Newcastle.

De ce ambarcațiunea nu a fost detectată de radare?

Francisco Bernabé, un senator conservator din orașul apropiat La Unión, a declarat într-o postare pe rețelele sociale: "Zeci de migranți ilegali, astăzi, în golful La Manga. De ce nu a fost posibil să se detecteze o navă de aceste dimensiuni cu toate radarele existente? Sunt defecte? Le au oprite? Sau funcționează și pur și simplu le ignoră?".

Noelia Arroyo, primarul orașului portuar Cartagena, a declarat la radio Cadena Ser: "Acest lucru nu poate fi normalizat. Dacă un migrant poate ajunge într-un golf ca acesta, debarca în văzul cetățenilor și pleca, trebuie să ne întrebăm cum funcționează controlul frontierelor noastre maritime".

Ce s-a întâmplat cu migranții

Garda civilă spaniolă a declarat ulterior că a arestat 45 de bărbați, două femei și 15 băieți. Toți erau sănătoși, a precizat Crucea Roșie. Migranții au fost predați Poliției Naționale Spaniole, care se ocupă de problemele legate de migrația ilegală.

Cei mai mulți vor fi trimiși înapoi în țara lor de origine, dar dacă vor solicita azil, vor trece printr-un proces îndelungat de evaluare a cererilor lor.

Migranții, aduși din Maroc sau Algeria de traficanți

Acesta este cel mai recent incident cu migranți abandonați de traficanți pe plaje din Spania, după ce au călătorit cu viteză mare prin Marea Mediterană, din Maroc sau Algeria. La începutul acestei luni, poliția spaniolă a destructurat una dintre cele mai mari rețele de trafic de droguri și de persoane, în vestul Mediteranei.

Europol a declarat că 78 de persoane au fost arestate în Spania și Algeria în cadrul unei operațiuni împotriva unei bande implicate în jafuri violente, extorcare, detenții ilegale și spălare de bani.

Grupul a transportat droguri sintetice din Spania și Portugalia în Algeria, apoi a folosit ruta de întoarcere pentru a introduce ilegal migranți și arme în Spania continentală și Ibiza.

Au fost folosite optsprezece nave de mare viteză în valoare de 5 milioane de euro. Autoritățile au confiscat arme, 25.000 de euro în numerar și 15.000 de pastile de MDMA.

Alți 4.000 de migranți au fost evacuați din Ceuta

Între timp, poliția și soldații au evacuat joi aproximativ 4.000 de persoane de pe plaja principală din Ceuta, la trei săptămâni după ce 72.000 de persoane au trecut granița din Maroc în Spania.

În unele cazuri, traficanții transportă migranți din Ceuta pe continent cu bărci.

Potrivit poliției spaniole, doi traficanți au fost arestați săptămâna aceasta pentru transportul a 12 migranți din Ceuta în Spania continentală.