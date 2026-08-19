Prințul William este încă „măcinat” de „trădarea” Prințului Harry. Un expert prezice noi „drame” în Familia Regală

Prințul Harry. Foto: Agerpres

Prințul William ar fi încă „măcinat” de „trădarea” Prințului Harry, iar șansele unei împăcări între cei doi frați sunt tot mai mici, susține o expertă regală.

Prințul William s-a simțit „trădat” după ce fratele său mai mic, Prințul Harry, a dezvăluit „secrete de familie” în cartea sa de memorii, Spare, potrivit expertei regale Jennie Bond. Aceasta spune că Prințul Harry nu se poate aștepta ca Familia Regală să îl ierte și să uite prea curând asta.

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Mai multe evenimente comemorative sunt planificate pentru anul viitor, pentru a marca 30 de ani de la moartea Prințesei Diana, și cu siguranță va fi o perioadă profund emoționantă pentru cei doi frați. Dar până acum nu există niciun indiciu care să arate că Prințul William și Prințul Harry se vor împăca și vor îngropa securea, susține experta regală. Tensiunile dintre cei doi frați au escaladat în ultimii ani.

Expertă regală: "Oricare dintre scenarii va fi o dramă"

"Oricare dintre scenarii va fi o dramă", spune fosta corespondentă regală a BBC, Jennie Bond, despre ce ar putea urma atunci când cei doi se vor întâlni, scrie Mirror.

Ea adaugă că, deși o mare parte din furia lui Harry s-a estompat, „furia care mocnește în interiorul lui William - despre care se știe că este încăpățânat - ar putea fi mult mai greu de stins”.

Fără îndoială, în ultima vreme a existat o dezghețare a relațiilor dintre Harry și tatăl său. El s-a întâlnit cu Regele Charles și cu mama sa vitregă, Regina Camilla, la Highgrove, în Gloucestershire, în luna iulie, și se pare că intenționează să se întoarcă în Marea Britanie „din ce în ce mai des” în cursul anului următor.

Harry și William nu s-ar mai fi văzut de la înmormântarea Reginei Elisabeta a II-a

Prințul Harry s-ar putea întoarce acasă pentru o săptămână, în septembrie, pentru a-și îndeplini angajamentele din cadrul galelor anuale WellChild Awards, o organizație caritabilă din Marea Britanie al cărei patron este din 2007.

O sursă apropiată prințului a declarat pentru The Times că acesta „își dorește mai mult un punct de sprijin” în Marea Britanie, adăugând că „îi place întotdeauna” să-și vadă familia. Se pare că Harry se simțea „înveselit, foarte fericit și cu adevărat energizat” după reuniunea de la Highgrove.

Totuși, în timp ce Harry, soția sa Meghan și copiii lor, Archie și Lilibet, s-au întâlnit cu Regele Charles și Regina Camilla la Highgrove, William și Kate se aflau la aproape 145 km distanță, la un meci de polo, în Windsor.

Se crede că frații nu și-au mai vorbit de la înmormântarea regretatei lor bunici, Regina Elisabeta a II-a, în septembrie 2022.