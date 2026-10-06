NATO pregătește "Teoria Victoriei". Cum va răspunde Alianța în cazul unui atac rusesc în Europa? Planul va fi prezentat luna aceasta în Polonia

Sursa Foto rol ilustrativ: Grok (Inteligență Artificială)

NATO pregătește "Teoria Victoriei", un plan pentru răspunsul Alianței în cazul unui posibil atac rusesc în Europa. Documentul va fi prezentat în octombrie, în Polonia.

NATO își pregătește strategia pentru eventualitatea unui atac rusesc asupra flancului estic al Alianței, iar noul plan pune accent important pe folosirea dronelor și inteligenței artificiale în operațiunile militare, relatează Bloomberg. Documentul, intitulat "Documentul, intitulat "Teoria Victoriei", ar urma să fie prezentat pe 12 octombrie, în Polonia, de generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO în Europa.

Existența planului a fost confirmată și de un oficial NATO pentru Kyiv Independent.

Aliații susțin în continuare că un atac convențional al Rusiei împotriva NATO nu reprezintă o amenințare iminentă. În același timp, oficialii avertizează că Moscova ar putea încerca să verifice capacitatea de reacție a statelor de pe flancul estic prin acțiuni hibride, inclusiv prin incursiuni de drone.

Potrivit informațiilor obținute de Bloomberg, strategia elaborată sub coordonarea lui Grynkewich are rolul de a stabilii pași pe care Alianța i-ar urma în cazul unei pătrunderi rusești pe teritoriul NATO. Totodată, planul urmărește să transmită populației că statele membre dispun de capacitatea necesară pentru a răspunde unei asemenea situații.

Ce prevede strategia NATO

Noua concepție militară ar urma să combine armamentul și forțele convenționale cu tehnologiile dezvoltate sau perfecționate în urma războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Sursele citate de Bloomberg susțin că, în cazul unei incursiuni rusești, NATO ar utiliza simultan trupe terestre, drone și sisteme de lovire ghidate cu ajutorul inteligenței artificiale. Scopul ar fi respingerea rapidă a forțelor agresoare și, ulterior, neutralizarea structurilor ruse responsabile de comandă și control.

Planul include și o componentă destinată evitării escaladării. NATO ar urma să nu inițieze provocări, concentrându-se în schimb pe răspunsul la eventualele operațiuni hibride desfășurate de Rusia.

Alianța nu a prezentat public detaliile documentului.

Relațiile dintre NATO și Moscova s-au deteriorat considerabil după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022. Rusia a formulat în repetate rânduri amenințări la adresa unor state membre NATO, dar și a țărilor care oferă sprijin Ucrainei.

În paralel, statele membre sunt tot mai preocupate de intensificarea acțiunilor hibride atribuite Rusiei. Printre incidentele care au alimentat aceste temeri se numără incursiunile unor drone în spațiul aerian al Poloniei și României, precum și presupuse operațiuni de sabotaj susținute Moscova în Estonia și Germania.

Țările baltice, considerată cea mai vulnerabilă regiune

Zona Mării Baltice este privită drept unul dintre cele mai expuse puncte în eventualitatea unei confruntări directe între Rusia și NATO. Cu toate acestea, autoritățile statelor din regiune afirmă că nu există, în acest moment, indicii privind pregătirea unui atac convențional rusesc în viitorul apropiat.

Estonia își consolidează însă capacitatea de apărare. Oficialii de la Tallinn au declarat recent pentru Financial Times că nucleul forțelor militare este mutat către o bază extinsă recent, situată la mai puțin de 50 de kilometri de frontiera rusă. Măsura urmărește îmbunătățirea capacității de reacție în cazul unei eventuale agresiuni.

La rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat recent că Alianța este "pregătită" să răspundă atacurilor cibernetice și celorlalte forme de război hibrid atribuite Rusiei.

"Rusia îşi intensifică acţiunile în domeniul cibernetic şi de altă natură, dar NATO este pregătită pentru asta", a declarat Mark Rutte la o ceremonie de comemorare a atacurilor din 11 septembrie 2001 de la New York.

Rusia a înfiinţat baze secrete de unde să lanseze drone capabile să ajungă în ţările NATO

Rusia a înfiinţat baze secrete capabile să lanseze drone puternice care ar putea ajunge în ţările NATO, a dezvăluit luni ziarul britanic The Telegraph, informează EFE.

Conform investigaţiei ziarului, există zece baze ale Kremlinului echipate cu platforme de lansare nou construite pentru cele mai avansate drone sinucigaşe cu rază lungă de acţiune ale Moscovei.

Unele dintre aceste baze sunt deja folosite pentru a lansa atacuri intense asupra Ucrainei, dar reprezintă şi o ameninţare pe termen lung pentru aliaţii NATO, plasându-i în raza de acţiune a dronelor de atac de înaltă tehnologie ale Rusiei.

Această tehnologie în rapidă evoluţie s-ar putea întoarce în cele din urmă împotriva Europei dacă izbucneşte un conflict armat, dat fiind că unele dintre baze înlesnesc poziţionarea celor mai puternice drone ale Rusiei la o distanţă care le-ar permite să lovească Varşovia.

Rusia ia în considerare o provocare armată pe teritoriul polonez, potrivit presei

The Telegraph relatează, de asemenea, că oficiali ai serviciilor de informaţii din Europa şi Statele Unite cred că Rusia ia în considerare o provocare armată pe teritoriul polonez, care ar putea include atacuri cu rachete sau drone împotriva infrastructurii critice.

Un oficial al NATO a declarat ziarului britanic că alianţa militară este "pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului aliat" şi va continua să îşi consolideze "capacităţile de descurajare şi apărare împotriva oricărei ameninţări, inclusiv a dronelor".

Conform analizei imaginilor din satelit, ziarul britanic a identificat mai multe noi rampe de lansare utilizate pentru lansările de drone de-a lungul frontierei Rusiei cu Belarus şi Ucraina.

Unele instalaţii militare şi aeroporturi civile au fost transformate în baze de operaţiuni cu drone, în timp ce în zonele rurale ale Rusiei au fost amenajate rampe de lansare suplimentare.

Analiza imaginilor realizată de DroneSec, o firmă de intelligence specializată în drone, a dezvăluit că unele rampe nou instalate păreau a fi mai lungi, indicând capacitatea lor de a lansa cele mai recente drone de atac cu rază lungă de acţiune ale Kremlinului.

Moscova a modernizat rapid versiunea dronei iraniene Shahed

The Telegraph subliniază că Moscova a modernizat rapid versiunea dronei iraniene Shahed, implementând variante mai noi, alimentate cu motoare cu reacţie şi capabile să atingă ţinte aflate la aproape 1.000 de kilometri distanţă.

Utilizarea acestor noi variante de la bazele identificate ar plasa capitala Poloniei în raza de acţiune a atacurilor ruseşti, deşi nu există niciun indiciu că Rusia plănuieşte un astfel de atac, scrie ziarul britanic.

Cu toate acestea, liderii NATO se pregătesc pentru un posibil conflict în viitor, adaugă ziarul citat.