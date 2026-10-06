O casieră a furat peste 40.000 de euro din supermarketul în care lucra. Cum funcționa "schema punga"

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O fraudă neobișnuită a fost descoperită la un magazin din zona Zürich, unde sistemul de marcat a fost manipulat într-un mod ingenios. Presa elvețiană, citând publicația „Tages-Anzeiger”, notează că,...

O fraudă neobișnuită a fost descoperită la un magazin din zona Zürich, unde sistemul de marcat a fost manipulat într-un mod ingenios.

Potrivit focus.de, care citează publicația Tages-Anzeiger, după anularea fictivă a unor cumpărături de valoare, pe bonuri rămânea înregistrată doar achiziția unei pungi de plastic (5 cenți) sau de hârtie (40 de cenți). În total, au fost depistate peste 1.000 de astfel de operațiuni suspecte.

În spatele acestei scheme se afla o angajată în vârstă de 30 de ani. Ea a intrat în vizorul conducerii după ce statisticile au arătat că efectua anulări de tranzacții de 30 de ori mai des decât restul colegelor sale de tură.

Anchetatorii susțin că, pe parcursul a aproape 12 luni, femeia ar fi sustras din încasări peste 38.000 de franci elvețieni (în jur de 40.800 de euro).

Apărarea a solicitat achitarea

Cazul a fost judecat de Tribunalul Districtual din Dielsdorf. Deși camerele de supraveghere au surprins momentele în care acționa, iar explicațiile sale în fața magistraților au fost incoerente, inculpata a susținut în permanență că este nevinovată.

Judecătorii au concluzionat însă că faptele nu pot fi catalogate altfel decât furt. Pe lângă metoda pungilor, casiera apela la anulări parțiale ale produselor și lăsa intenționat bonurile deschise pentru a le modifica ulterior în avantajul ei.

Chiar și în ziua reținerii, procurorii au identificat peste 20 de chitanțe modificate, cu un prejudiciu de 300 de franci. În ciuda probelor clare, apărarea a solicitat achitarea, argumentând că numărul mare de înregistrări nu reprezintă o dovadă directă a vinovăției.

Femeia, condamnată la 14 luni de închisoare cu suspendare și expulzată

Instanța a găsit-o vinovată de fals în înscrisuri și furt în formă continuată. Având în vedere că se afla la prima abatere penală, femeia a fost condamnată la 14 luni de închisoare cu suspendare.

Ea este obligată să returneze fostului angajator suma de 20.000 de franci elvețieni și, fiind cetățean kosovar, a primit o măsură complementară de expulzare din Elveția pentru o perioadă de 5 ani. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.

Angajații din comerțul german, pagube de circa 910 milioane de euro.

Fenomenul furturilor comise de personalul propriu este îngrijorător și în Germania. Conform datelor EHI privind securitatea în retail, în cursul anului 2025, angajații din comerțul german au cauzat pagube de circa 910 milioane de euro. Alte 370 de milioane de euro reprezintă pierderi generate de firmele externe de logistică sau furnizori.

În ansamblu, sectorul de retail din Germania a înregistrat pierderi record de 4,33 miliarde de euro în 2025 din cauza furturilor, în creștere cu 3,1% față de anul anterior.

Cea mai mare parte a acestei sume provine de la clienți, o treime fiind opera rețelelor organizate. Totodată, balanța negativă a fost accentuată de erorile de scanare de la casele de tip self-service și de problemele de inventar.

Un caz asemănător a avut loc și în România, anul trecut. De această dată, angajata unui hypermarket din Sibiu ar fi ajutat un client să fure produse de peste 10.000 de lei. Angajata l-ar fi lăsat să iasă din zona caselor de marcat de tip ”self pay”, după ce acesta scana doar o mică parte din articole.