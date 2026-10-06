Criza locuinţelor din Spania a scos mii de oameni în stradă. Sindicatele, apel la grevă generală. Economist: Cifrele vorbesc de la sine

Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Pixabay

Mii de spanioli au protestat la Barcelona din cauza crizei locuințelor, iar sindicatele fac apel la grevă.

Mii de oameni au ieşit luni, 5 octombrie, pe străzile oraşului spaniol Barcelona pentru a protesta împotriva crizei locuinţelor, relatează marţi dpa.

Estimările privind numărul participanţilor au variat considerabil: autorităţile au indicat cifra de 20.000, în timp ce organizatorii au susţinut că aproximativ 120.000 de persoane s-au alăturat mitingului din centrul capitalei catalane, relatează Agerpres.

Unii protestatari au devenit violenți. Poliția a făcut arestări

Manifestaţia de luni seară a decurs în mare parte paşnic, însă spre final au avut loc incidente izolate. Unii protestatari au aruncat cu sticle şi scaune luate de la o terasă spre forţele de ordine şi au incendiat mai multe containere de gunoi. Poliţia a reţinut câţiva tineri, potrivit relatărilor din presă.

Protestatarii au cerut mai multe locuinţe, unul dintre sloganurile afişate fiind: "Nu are niciun sens: oameni fără locuinţe şi locuinţe fără oameni".

Alegeri anticipate în Spania

Premierul spaniol Pedro Sanchez a convocat anterior, în cursul zilei de luni, alegeri anticipate pentru data de 29 noiembrie, după ce săptămâna trecută guvernul său minoritar a suferit o înfrângere usturătoare în parlament la votul asupra a două decrete menite să combată criza locuinţelor din ţară.

Sindicatele anunță grevă generală

Cele două mari federaţii sindicale din Spania, CCOO şi UGT, au anunţat de asemenea o grevă generală de o zi din cauza crizei locuinţelor, înaintea alegerilor, urmând ca data exactă să fie stabilită ulterior.

Sindicatele au precizat că vor să coreleze revendicările privind locuinţe la preţuri accesibile cu preocupările legate de salarii şi de creşterea costului vieţii.

Cazul care a declanșat protestele

Actualele proteste au fost declanşate de evacuarea unei femei în vârstă de 87 de ani din locuinţa sa din Madrid, unde aceasta trăia de 70 de ani.

Ulterior au avut loc ample manifestaţii şi la Madrid, precum şi în alte oraşe spaniole împotriva chiriilor ridicate, a lipsei locuinţelor şi a protecţiei insuficiente împotriva evacuărilor.

Criza locuinţelor în Spania, analizată de un profesor de economie

Guillem López i Casasnovas, profesor de economie la Universitatea Pompeu Fabra a analizat problema crizei locuințelor. Într-un articol publicat în La Vanguardia, acesta spune că problema locuințelor din Spania implică trei aspecte diferite.

"Prima se referă la capacitatea de a crea o ofertă suficientă. A doua implică activarea acestei oferte pentru diversele utilizări necesare și mobilizarea ei pentru a satisface fiecare nevoie socială specifică. A treia constă în conservarea și planificarea utilizării terenurilor pentru viitor. Însă cheia explicării problemelor actuale legate de accesul la locuințe și chirii la prețuri accesibile în țara noastră este una singură și destul de simplă: deconectarea dintre salarii și prețurile locuințelor, precum și costul general al vieții, exacerbat de valurile de imigrație pe care le primim.

Locuințe mai scumpe, salarii prea mici și un cost al vieții ridicat

Cifrele vorbesc de la sine. În 2000, un apartament de 90 de metri pătrați costa echivalentul unui salariu brut mediu pe cinci ani. Astăzi, costă în jur de șapte, iar în 2008, în apogeul bulei imobiliare, costa mai mult de opt. Între 2000 și 2026, prețurile locuințelor au crescut de 2,6 ori (+164%), în timp ce costul vieții a crescut cu 85%. Salariul brut mediu a crescut însă de la 16.600 de euro în 2000 la 27.600 de euro în 2024, ultimul an pentru care sunt disponibile date de la Institutul Național de Statistică din Spania (INE): o creștere de 66% în termeni nominali, dar cu aproximativ 5% mai puțin în termeni reali. Locuințele, pe de altă parte, au devenit cu peste 40% mai scumpe decât inflația.

Originea acestei tendințe vine dintr-un model economic caracterizat de productivitate scăzută și, în consecință, salarii mici. La aceasta se adaugă rolul imobiliarelor ca refugiu sigur împotriva devalorizării monedei: în acești 26 de ani, euro și-a pierdut aproape jumătate din puterea de cumpărare.

Dacă adăugăm la aceasta incertitudinea privind viitorul pensiilor publice, care vor trebui suplimentate, găsim cealaltă față a ecuației. Cererea de locuințe nu a fost niciodată exclusiv pentru uz rezidențial, ci și pentru investiții. Și, din cauza turismului, nu este vorba doar de scopuri rezidențiale. Confruntată cu o monedă care pierde putere de cumpărare, salarii care nu țin pasul și pensii percepute ca insuficiente, familia medie și-a canalizat, de obicei, economiile, către singurul activ pe care îl cunoaște, pe care îl poate finanța cu o ipotecă și pe care îl poate închiria: proprietățile imobiliare. În unele zone, cumpărătorii străini și închirierile turistice concurează, de asemenea, pentru cerere", scrie Guillem López i Casasnovas, profesor de economie.

Cum ar putea fi rezolvată criza locuințelor din Spania

Potrivit acestuia, rezultatul este "o deconectare". Timp de decenii, locuințele din Spania au servit drept refugiu sigur pentru economii și un supliment la venitul de pensie, iar prețul lor a fost determinat în mare măsură ca fiind cel al unui activ financiar. Însă majoritatea familiilor au nevoie de ele pentru a locui și trebuie să le plătească pentru asta din salariile lor, care nu au ținut pasul cu creșterea prețurilor. De aceea, politicile axate pe ofertă sunt necesare, dar nu suficiente, susuține economistul. Totodată, Guillem López i Casasnovas subliniază faptul că este necesară construirea mai multor locuințe, dar trebuie rezolvată și problema salariilor, fundamentală în acest moment.