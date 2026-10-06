SUA și China iau în calcul vizite reciproce la instalațiile nucleare

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Statele Unite și China discută posibilitatea unor vizite reciproce la instalațiile nucleare, în cadrul eforturilor de aprofundare a dialogului dintre cele două puteri.

Statele Unite au discutat despre iniţierea unor vizite reciproce cu China la instalaţii nucleare şi intenţionează să continue să promoveze această idee în cadrul unor reuniuni programate pentru lunile următoare, a relatat marţi CNN, citând surse la curent cu subiectul, potrivit Reuters.

Ideea vizitelor reciproce a fost avansată iniţial de China în cadrul unor întâlniri cu oficiali americani anul acesta, şi s-a discutat despre vizite la laboratoare naţionale ale Departamentului pentru Energie al SUA şi la instalaţii chineze echivalente, a precizat CNN, citând o sursă.

Discuţiile dintre oficialii americani şi cei chinezi au avut loc, în principal, în marja reuniunilor celor cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU, a relatat CNN.

Posibilele vizite la instalaţii nucleare

Preşedintele american Donald Trump a pledat, cu ocazia întâlnirii sale cu omologul chinez Xi Jinping luna trecută, pentru negocieri trilaterale privind controlul armamentului între SUA, China şi Rusia. Totuşi, cei doi lideri nu au discutat despre posibilitatea unor vizite la instalaţii nucleare, potrivit CNN, care citează un oficial american.

Beijingul a arătat că arsenalul său nuclear este mult mai mic decât cele ale Rusiei şi Statelor Unite, motiv pentru care consideră nenecesară participarea sa la astfel de discuţii.

O nouă întâlnire între Trump şi Xi este considerată foarte probabilă în cursul acestui an, posibil la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din noiembrie, în China, sau cu ocazia reuniunilor G20 din SUA, în decembrie.

Până la următoarea întâlnire a celor doi lideri, este de aşteptat să aibă loc discuţii suplimentare, la un nivel inferior, privind posibilele vizite la instalaţii nucleare, a mai transmis CNN, potrivit Agerpres.

O întâlnire între cei 3 lideri, Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin, ar putea cuprinde multe teme de o importanță majoră, de la războiul din Ucraina, conflictul din Gaza și Iran, până la Taiwan și altele.

Un summit Putin-Trump-Xi ar putea avea loc în noiembrie

Preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele american Donald Trump şi omologul lor chinez Xi Jinping ar putea să participe în noiembrie la un summit tripartit cu prilejul întâlnirii liderilor Forumului Cooperării Asia-Pacific (APEC), a raportat marţi Kremlinul, informează EFE.

"Această temă a fost discutată", a declarat consilierul preşedintelui rus Iuri Uşakov pentru televiziunea publică.

El a precizat că preşedintele Vladimir Putin a vorbit despre acest subiect cu liderul chinez, gazda viitoarei întâlniri, la o reuniune în Kârgâzstan, unde amândoi au participat în aceste zile la summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).

Summitul APEC se va ține pe 18 şi 19 noiembrie

Potrivit lui Uşakov, preşedintele Xi Jinping a menţionat că Donald Trump va participa "probabil" la summitul APEC, iar Vladimir Putin a fost, de asemenea, invitat.

"Dacă lucrurile merg conform planului, s-ar putea organiza o întâlnire în trei sau, cel puţin, s-ar ţine întâlniri cu fiecare dintre ei, a spus consilierul prezidenţial.

Summitul APEC va avea loc în oraşul chinez Shenzhen, pe 18 şi 19 noiembrie, conform Agerpres.

Peskov a admis posibilitatea unei întâlniri Putin-Trump la summitul APEC încă din luna mai. O trilaterală nu a fost confirmată atunci

O întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele SUA, Donald Trump, la summitul APEC din China, nu este exclusă, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presă al liderului de Kremlin, în luna mai, scrie Interfax.

„Teoretic, da. Teoretic, întâlnirile cu toți participanții la summit sunt posibile. Acesta este scopul acestor summit-uri”, a declarat el pentru Izvestia, răspunzând la întrebarea dacă o întâlnire între Putin și Trump la summitul din China ar putea avea loc.

Programul întâlnirilor lui Vladimir Putin la summitul APEC din China va fi întocmit ulterior, a adăugat el.

„Putin și-a confirmat disponibilitatea de a participa și de a veni (la summitul APEC). Vom vedea cine vor fi ceilalți participanți din China. Probabil va fi întocmit un program de întâlniri bilaterale”, a declarat Peskov reporterilor.

La momentul respectiv nu a fost confirmat un format trilateral.

„Summit-urile sunt organizate pentru a facilita o gamă largă de întâlniri cu participanții”, a spus el.

Când s-au întâlnit Putin și Trump ultima oară

Reamintim că Putin și Trump s-au întâlnit ultima dată în timpul unui summit în Alaska, în august anul trecut. Atunci, președintele american Donald Trump l-a întâmpinat pe omologul său rus Vladimir Putin cu covorul roşu.

Întâlnirea celor doi 15 august 2025 de la Anchorage a fost prima din timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump. Aceasta a fost şi prima întâlnire a liderului american cu Putin după izbucnirea războiului din Ucraina.