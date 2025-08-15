Întâlnirea dintre Trump și Putin în Alaska: Liderul rus a ajuns în SUA. Primele declarații ale lui Trump, din avion /UPDATE

Zi decisivă pentru pacea din Ucraina. Trump și Putin se întâlnesc, astăzi, în Alaska pentru discuții directe despre armistițiu și negocieri teritoriale.

UPDATE

Președintele Donald Trump a comentat pe marginea întâlnirii sale cu Vladimir Putin, afirmând că „ceva va ieși din această discuție” și că părțile „nu fac afaceri până când războiul nu se oprește”. Referitor la atacurile continue în războiul Rusiei din Ucraina, Trump a spus că „ei încearcă să negocieze”, deși crede că acțiunile lui Putin „îi dăunează mai mult decât îi oferă putere în negocieri”.

El a menționat că nu călătorește în Alaska pentru a negocia în numele Ucrainei, ci scopul său este să îl aducă pe Vladimir Putin la masa negocierilor.

„Nu sunt aici pentru a negocia pentru Ucraina”, a spus el.

Despre Ucraina, Trump a subliniat că țara „trebuie să decidă asupra teritoriului”, iar în privința garanțiilor de securitate a menționat că acestea sunt posibile „împreună cu Europa”. În ceea ce privește aspectele economice și întâlnirea cu Putin, Trump a spus că, „dacă vom face progrese, voi discuta despre asta”, adăugând că liderul rus este interesat de economia americană.

Pe tema comerțului, Trump a precizat că săptămâna viitoare va stabili tarife pentru oțel și cipuri, „la un nivel mai scăzut la început”. Totodată, el a avertizat că întâlnirea cu Putin „ar putea avea consecințe severe”, transmite Reuters.

UPDATE

Zborul Air Force One care îl transportă pe președintele Donald Trump a decolat de la baza aeriană Joint Base Andrews, cu destinația Alaska, transmite Reuters.

UPDATE

Președintele francez Emmanuel Macron a vorbit vineri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy, a anunțat biroul acestuia.

Ambii lideri au convenit să se întâlnească din nou după summitul din Alaska dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, mai adaugă reprezentanții francezi, citați de Reuters.

UPDATE

Grupul numeros de consilieri pe care președintele SUA îl aduce cu el la bordul Air Force One în Alaska ar putea oferi indicii despre temele care vor fi discutate cu președintele rus Vladimir Putin, transmite CNN.

Acesta include doi consilieri economici de top - secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul Comerțului, Howard Lutnick - care au fost în centrul eforturilor lui Trump de a negocia noi acorduri comerciale globale.

Deși Ucraina este în centrul discuțiilor de astăzi, Rusia a declarat că dorește, de asemenea, să discute despre îmbunătățirea relațiilor economice. Putin aduce, de asemenea, o delegație de afaceri, în speranța de a orienta discuția către chestiuni economice și posibile tranzacții comerciale.

Departamentul lui Bessent este responsabil și de aplicarea sancțiunilor, în timp ce Lutnick se ocupă de tarife. Trump a amenințat cu o serie de „consecințe severe” dacă Putin nu va fi de acord să pună capăt războiului, inclusiv posibile sancțiuni secundare pentru țările care importă petrol și gaze rusești.

Cei doi consilieri pentru eforturile lui Trump de a încheia războiul din Ucraina se află și ei la bord: secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff. Dintre toți cei aflați în avion, Witkoff este ultimul care l-a văzut pe Putin; cei doi s-au întâlnit săptămâna trecută la Moscova.

Directorul CIA, John Ratcliffe, va călători, de asemenea, cu Trump. Inițial nu era clar dacă un oficial de informații îl va însoți pe președinte la summit, dar prezența sa indică nivelul de discuții sensibile care sunt așteptate.

Trump l-a adus, de asemenea, pe principalul său redactor de discursuri, Ross Worthington, deși nu este prevăzut niciun discurs, și pe secretarul său de cabinet, Will Scharf, responsabil cu gestionarea documentelor semnate de președinte.

UPDATE

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a ajuns în Alaska pentru summitul Trump-Putin purtând un hanorac cu inscripția „URSS” în alfabet chirilic, referindu-se la fosta Uniune Sovietică, potrivit Reuters.

Lavrov arrived in Alaska wearing a "CCCP" sweatshirt.



/Insert GIGAchad meme here. pic.twitter.com/MaRVmV5UB1 — Olga Bazova (@OlgaBazova) August 15, 2025

Ținuta lui Lavrov a atras atenția, având în vedere că summitul se concentrează pe eforturile de a ajunge la un armistițiu în Ucraina și de a aborda problemele de securitate mai largi.

Inscripția are o semnificație istorică, făcând referire la epoca sovietică, când Moscova controla vaste teritorii în est, inclusiv Ucraina.

UPDATE

Liderul rus a ajuns pe aeroportul din Alaska, potrivit platformei Flightradar24, care colectează și afișează date în timp real despre zboruri din întreaga lume.

Russian Il-76 arrived at Elmendorf-Richardson Air Force Base in Alaska, where the Putin-Trump summit will take place.



This follows from Flightradar data. pic.twitter.com/P4kyBu6rIv — lone wolf (@MApodogan) August 15, 2025

UPDATE

Donald Trump a fost, până în acest moment, reținut în declarații. Acesta a postat un mesaj de două cuvinte, însă, pe contul său de Truth Social.

„MIZE MARI!!!”, a scris președintele american, în după-amiaza zilei de vineri.

Captură de ecran/ Sursa foto: Donald Trump, Truth Social

UPDATE

Președintele rus Vladimir Putin a sosit vineri dimineață la Magadan, la 6.000 de kilometri est de Moscova, unde va vizita un monument dedicat prieteniei dintre URSS și Statele Unite, în drum spre Alaska, unde se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, informează EFE.

✈️ New trend — the Magadan route! Putin made a stop in Magadan on his way to Trump



Propagandists claim that on his way to Alaska, the dictator will visit a local enterprise, go to a park, and a sports complex.



Videos are circulating on social media — allegedly showing Putin’s… pic.twitter.com/KaraPlmrZs — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

„Este un oraș important. Putin a fost acolo în numeroase ocazii ca prim-ministru”, a declarat presei locale purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, cu privire la vizita șefului statului rus la Magadan.

Putin intenționează să viziteze la Magadan monumentul eroilor Rutei Alaska-Siberia (ALSIBA), dedicat piloților sovietici și americani pentru cooperarea dintre cele două țări în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când SUA au furnizat URSS-ului aeronave printr-un acord de împrumut. Monumentul a fost ridicat în 2020 pentru a marca cea de-a 75-a aniversare a Zilei Victoriei.

„Desigur, va vorbi cu guvernatorul. Firește... având în vedere geografia țării noastre, președintele nu ratează niciodată ocazia de a aborda probleme regionale”, a explicat Peskov.

Ulterior, „va călători în Alaska pentru a discuta despre relațiile ruso-americane”, a adăugat el.

Guvernatorul regional, Serghei Nosov, urmează să se întâlnească cu președintele rus căruia îi va prezenta mai multe obiective din Magadan, inclusiv o fabrică de procesare și rafinare a uleiului de pește din Marea Ohoțk.

Totodată, președintele Rusiei va vizita Parcul Maiak, centru cultural și social cu spații expoziționale și pentru conferințe, precum și facilități sportive, înainte de a discuta cu guvernatorul Nosov planurile de dezvoltare regională, potrivit Agerpres.

Zborul de la Moscova la Magadan durează aproximativ opt ore, iar de la Magadan la Anchorage, Alaska, unde are loc summitul, încă patru ore.

Din pricina fusurilor orare pe care le traversează, președintele rus are, practic, două zile de vineri: una la Magadan și a doua în Alaska, precizează CNN.

Știre inițială

Astăzi, în Alaska, Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc pentru discuții, pe fondul incertitudinii privind obținerea unui armistițiu în Ucraina.

Întâlnirea dintre liderii Statelor Unite și Rusiei la o bază aeriană din epoca Războiului Rece din Alaska - prima lor discuție față în față de când Trump s-a întors la Casa Albă - are loc pe fondul temerilor Ucrainei și liderilor europeni că Trump ar putea „vinde” Kievul, transmite presa internațională.

Trump, care afirmase cândva că ar putea încheia conflictul dintre Rusia și Ucraina în doar 24 de ore, a declarat joi, 14 august, că războiul, ajuns la trei ani și jumătate, s-a dovedit mult mai dificil de rezolvat decât își imaginase.

El a spus că, dacă discuțiile sale cu Putin vor decurge bine, organizarea unui viitor summit în trei cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski - care nu a fost invitat la întâlnirea de vineri - ar fi chiar mai important decât întâlnirea cu Putin de astăzi.

„Tot ce vreau să fac este să pregătesc terenul pentru următoarea întâlnire, care ar trebui să aibă loc în curând”, a spus el. „Aș vrea să o văd desfășurându-se chiar în Alaska”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Trump vizează Nobelul pentru Pace. Orice armistițiu va implica Ucraina în negocieri

Trump încearcă să obțină un armistițiu care să-i întărească imaginea de pacificator la nivel mondial, demn de Premiul Nobel pentru Pace - obiectiv pe care a lăsat să se înțeleagă că îl interesează.

Liderul american a sugerat că reuniunea din Alaska are o probabilitate de reușită de 75% și că presiunea sancțiunilor economice l-ar fi determinat pe Putin să fie mai deschis către încheierea conflictului.

Ucraina și aliații europeni au fost încurajați de convorbirea lor telefonică de miercuri, în care, potrivit acestora, Trump a fost de acord că Ucraina trebuie să fie implicată în orice discuții privind cedarea de teritorii. Zelenski a declarat că Trump a fost de acord cu includerea unor garanții de securitate într-un acord postbelic, chiar dacă liderul american nu a menționat acest aspect în mod public.

Totuși, apelul de miercuri le-a atenuat temerile privind un posibil acord Trump-Putin care ar lăsa Ucraina sub presiunea de a face concesii teritoriale și de altă natură.

Planul lui Vladimir Putin

Putin, confruntat cu o economie de război tot mai slăbită, are nevoie ca Trump să sprijine Rusia în ieșirea din multitudinea sancțiunilor occidentale înăsprite sau, măcar, să evite impunerea unor noi măsuri punitive - amenințare pe care liderul american a formulat-o deja.

Cu o zi înainte de summit, liderul de la Kremlin a sugerat și altceva pe placul lui Trump: un nou acord de control al armelor nucleare, menit să înlocuiască ultimul tratat rămas în vigoare, care expiră în februarie anul viitor.

Trump a afirmat că se așteaptă ca Putin să încheie un acord privind Ucraina, deși a oferit declarații contradictorii cu privire la șansele ca acest lucru să reușească. La rândul său, Putin a apreciat ceea ce a descris drept „eforturile sincere” ale SUA de a pune capăt conflictului.

O sursă apropiată Kremlinului a declarat pentru Reuters că pare că părțile au identificat un punct comun înainte de întâlnire. „Se pare că vineri se vor stabili câțiva termeni, pentru că Trump nu poate fi refuzat, iar noi nu suntem în poziția de a spune nu (din cauza presiunii sancțiunilor)”, a precizat sursa, care a dorit să rămână anonimă din cauza sensibilității subiectului.

Putin a impus condiții stricte pentru un armistițiu complet, dar un compromis ar putea fi o încetare treptată a focului în războiul aerian, deși ambele părți s-au acuzat reciproc de încălcarea unui acord anterior.

Analiștii spun că Putin ar putea încerca să pară că îi oferă lui Trump ceea ce își dorește, păstrând în același timp libertatea de a escalada conflictul în Ucraina, dacă dorește.

„Dacă rușii sunt capabili să pună pe masă un acord care să creeze un fel de încetare a focului, dar care să lase Rusia să controleze dinamica escaladării, fără a crea un fel de descurajare reală pe teren sau în spațiul aerian al Ucrainei... acesta ar fi un rezultat excelent din perspectiva lui Putin”, a spus Sam Greene, director al Departamentului pentru Reziliență Democratică de la Center for European Policy Analysis.

Zelenski l-a acuzat pe Putin că mimează și încearcă să câștige timp pentru a ocoli sancțiunile americane, excluzând orice cedare de teritoriu către Moscova.

De asemenea, Trump a afirmat că schimburile de teritorii între Rusia și Ucraina ar putea reprezenta o soluție pentru deblocarea impasului.

Regiunile pe care Rusia nu vrea să le piardă

Putin, ale cărui forțe controlează aproape o cincime din Ucraina, vrea ca Trump să înceapă să refacă relațiile economice, politice și de afaceri reduse dintre cele două țări și, ideal, să nu facă acest proces dependent de progresele de pe frontul ucrainean.

Dar nu este clar dacă Putin este dispus să facă compromisuri în privința Ucrainei. Aflat la putere de un sfert de secol, liderul de la Kremlin și-a pus în joc moștenirea politică pe ideea de a ieși din război cu ceva ce poate prezenta propriului popor drept o victorie.

Principalul său obiectiv de război este controlul complet al regiunii industriale Donbas, din estul Ucrainei, care cuprinde regiunile Donețk și Lugansk. În ciuda avansurilor constante, aproximativ 25% din Donețk rămâne în afara controlului rus.

Putin dorește, de asemenea, controlul complet asupra regiunilor Herson și Zaporojie, eliminarea perspectivei aderării Ucrainei la NATO și limitarea dimensiunii forțelor armate ucrainene.

Ucraina a declarat că aceste condiții sunt inacceptabile și echivalente cu a i se cere să capituleze. Președintele Volodimir Zelenski și-a petrecut o mare parte din ziua de joi la Londra, discutând despre apelul video de miercuri dintre liderii europeni și Trump cu premierul britanic, Keir Starmer.

Liderii europeni au fost în mare parte ușurați de modul în care a decurs conversația, dar sunt conștienți că Trump este imprevizibil și tinde să acționeze din instinct, mai degrabă decât să urmeze un plan prestabilit.

De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnire?

Alegerea locației are o semnificație istorică: cei doi președinți se întâlnesc pe teritoriu american care a aparținut odată Rusiei. Alaska a fost a Rusiei până în 1867, când a fost cumpărată de Statele Unite. Ulterior, în 1959, a devenit stat american.

Asistentul prezidențial rus, Yuri Ushakov, a declarat că este un loc „logic” pentru întâlnire, cele două țări fiind separate doar de Strâmtoarea Bering.

Cei doi se vor întâlni în cel mai mare oraș din Alaska, Anchorage, situat în partea de sud a statului. Summitul de vineri marchează prima întâlnire bilaterală de acest nivel de la summitul din 2021. Reuniunea va avea loc la baza militară Joint Base Elmendorf-Richardson.

Întâlnirea începe la ora 11:30, ora locală a Alaskăi, respectiv 21:30 ora României. Programul summitului include o sesiune bilaterală între cei doi lideri, urmată de o masă de lucru cu delegațiile celor două țări și o conferință de presă comună.

