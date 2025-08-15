Orașul în care s-a oprit Vladimir Putin, înainte de a merge în Alaska

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ajuns în Magadan, unde va vizita mai multe obiective și va avea o întâlnire cu guvernatorul regiunii, Serghei Nosov înainte de a merge în Alaska, scrie Interfax.

„Este o vizită regională, orașul este important. Putin a fost aici de mai multe ori pe când era prim-ministru. În oraș se derulează proiecte pentru crearea unui mediu de trai confortabil”, a declarat anterior pentru jurnaliști purtătorul de cuvânt al președintelui, Dmitri Peskov.

Potrivit presei din Rusia, în cadrul vizitei, Putin urmează să vadă mai multe obiective regionale. Printre acestea se numără fabrica „Omega-Si” – o întreprindere de prelucrare și rafinare a uleiului de pește, cu producerea ulterioară a uleiului de pește reesterificat, încapsulat sub formă de rTG. Este prima fabrică din Rusia care produce trigliceride reesterificate din pește alb din Marea Ohotsk – sardine și hering. De asemenea, Putin este așteptat să viziteze centrul cultural și comunitar al parcului „Mayak”, dar și complexul sportiv și de sănătate „Prezidentski”. Acesta este destinat organizării procesului de instruire și antrenament, desfășurării competițiilor interregionale, regionale și municipale, inclusiv la hochei, patinaj artistic, înot, sporturi de echipă și arte marțiale. De asemenea, complexul oferă posibilitatea de patinaj pentru publicul larg.

Peskov: Având în vedere geografia țării noastre, Putin nu ratează ocazia de a se ocupa de treburile regionale

Pe durata vizitei este planificată și o ședință prezidată de Putin privind implementarea planului principal de dezvoltare a orașului Magadan. Un alt punct din programul acestuia este depunerea de flori la monumentul ALSIB. Memorialul este dedicat eroismului piloților primei divizii aeriene de transfer cu Drapel Roșu și ar imortaliza cooperarea dintre URSS și SUA prin imaginea strângerii de mână dintre un pilot sovietic și unul american, pe fundalul unei aripi de avion amplasată vertical.

În timpul războiului, aeroportul din Magadan a avut un rol cheie în asigurarea resurselor materiale pe ruta aeriană Alaska–Siberia, care a funcționat între 1942 și 1945, legând Fairbanks (Alaska) de Krasnoiarsk și trecând prin aerodromurile și pistele din regiunea Magadan – în capitală și în localitățile Seimchan și Berelekh. Ruta era folosită pentru transferul avioanelor americane livrate URSS prin programul de împrumut și închiriere (Lend-Lease).

„Desigur, președintele se va întâlni cu guvernatorul. Firește, având în vedere geografia țării noastre, el nu ratează ocazia de a se ocupa de treburile regionale. După aceasta, va merge în Alaska pentru a se ocupa de chestiuni ruso-americane”, a declarat Peskov.

