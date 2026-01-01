Oraș european mutat clădire cu clădire, pe fondul cererii ridicate de minerale

Un oraș suedez este mutat, clădire cu clădire, pe fondul cererii crescânde pentru minerale din Europa.

Cea mai complexă transformare urbană din lume

Efectele în lanț ale cererii tot mai mari a Europei pentru materii prime ajung până în nordul îndepărtat al Suediei. Mii de clădiri și locuitori sunt mutați în Kiruna, un oraș situat la 145 de kilometri nord de Cercul Arctic. Proiectul de relocare este considerat una dintre cele mai radicale transformări urbane din lume.

Kiruna este fizic în mișcare din cauza tasării terenului în urma extinderii unei mine subterane de minereu de fier. O nouă casă este construită la aproximativ 3 kilometri est de orașul vechi, ca parte a unui proces de mai multe decenii, care se așteaptă să fie finalizat până în 2035.

„Este un loc care ar părea exotic pentru atât de mulți și, într-un fel, cred că este, dar este și un oraș mic ca atâtea altele - care se confruntă cu problemele sale și este afectat de dependența de o singură companie”, a declarat pentru CNBC, printr-un apel video, Jennie Sjöholm, lector universitar la Universitatea din Göteborg, Suedia.

Oraș fondat pe baza mineritului

Înființat în urmă cu 125 de ani ca oraș pentru operațiunile de minerit ale firmei de stat LKAB, Kiruna este o comunitate mică ce servește atât ca un important centru spațial european, cât și gazdă a celei mai mari mine subterane de minereu de fier din lume.

„Fiecare locuitor din Kiruna știe că trebuie să se mute din casele mai devreme sau mai târziu, deoarece suntem dependenți de această industrie minieră”, a punctat Mats Taaveniku, președintele consiliului municipal din Kiruna.

Deși LKAB este mică la nivel global, reprezintă un jucător regional extrem de important, reprezentând 80% din totalul minereului de fier extras în Uniunea Europeană. Pe lângă operațiunile sale de minerit, care sunt parte integrantă a procesului de fabricare a oțelului, LKAB a identificat recent unul dintre cele mai mari zăcăminte cunoscute de pământuri rare din Europa, consolidându-și și mai mult poziția în extracția materialelor esențiale pentru tranziția verde.

Procesul de mutare a unui oraș

Există mai multe obstacole în calea relocării cu succes a orașului Kiruna, cu numeroși actori care ridică probleme politice, economice și de mediu. Atât municipalitatea, cât și compania LKAB au solicitat un sprijin financiar mai mare din partea statului, precum și eliberarea mai multor terenuri pentru a permite transformarea. Alții și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la relația dintre extracția resurselor și sustenabilitatea comunității, în special în ceea ce privește impactul potențial asupra creșterii și culturii indigene Sami.

Relocarea orașului, care a fost planificată inițial în 2004, a atras atenție internațională în august 2025, în timpul mutării spectaculoase a emblematicei sale biserici Kiruna. Într-o performanță inginerească, clădirea din lemn veche de 113 ani a fost mutată în întregime cu remorci specializate pe o perioadă de două zile. Totuși, cam în aceeași perioadă, LKAB a anunțat, de asemenea, că extinderea minei sale va necesita relocarea a încă 6.000 de persoane și 2.700 de locuințe. Compania minieră, care este responsabilă de mutare, a estimat costuri de compensare de 22,5 miliarde SEK (aproximativ 2 miliarde de euro) în următorii 10 ani.

Locuitorilor cărora li s-a cerut să se mute li s-a oferit valoarea de piață a proprietății lor, plus încă 25%, sau construirea unei case noi, potrivit lui Niklas Johansson, vicepreședinte senior pentru afaceri publice și relații externe la LKAB. Aproximativ 90% au ales o nouă casă, a adăugat el.

„Problema în acest moment este că municipalitatea deține foarte puțin teren care poate fi, din punct de vedere administrativ, construit”, a mai spus Johansson. „Au fost nevoiți să cumpere terenuri de la stat, care deține cea mai mare parte a terenurilor de deasupra Cercului Polar Arctic. Și aici apar conflicte cu creșterea renilor, cu apărarea, cu natura etc”, a adăugat el.

Mineralele, esențiale pentru comunitate

Mats Taaveniku, președintele consiliului municipal din Kiruna, a descris relocarea orașului ca fiind un „proiect uriaș”, care ar putea oferi oportunități majore pentru cetățenii europeni în deceniile următoare. Un rezultat pozitiv, a adăugat el, depinde parțial de un sprijin financiar și politic sporit atât din partea guvernului suedez, cât și a Uniunii Europene.

„Avem ceea ce putem numi o luptă mare între municipalitate și LKAB, precum și între municipalitate și propriul nostru guvern”, a declarat Taaveniku pentru sursa citată anterior.

„UE trebuie să facă mai mult pentru a ne sprijini. Nu este suficient să se declare că avem minerale critice și strategice. Trebuie să ne sprijine cu declarații politice și bani, desigur”, a adăugat el.

UE, la rândul său, a recunoscut noul zăcământ de pământuri rare al LKAB ca fiind important din punct de vedere strategic în temeiul Legii privind materiile prime critice, o politică care vizează ca producția internă să satisfacă 40% din cererea anuală a regiunii până în 2030.

Întrebat cum au reacționat locuitorii din Kiruna la efortul de relocare, Taaveniku a spus: „Unii dintre cetățeni sunt triști, pentru că vor pierde multe amintiri. Au crescut într-o casă timp de două sau poate trei generații, așa că este trist. Dar, pe de altă parte, toată lumea știe: trăim din minerale”.

„Kiruna este construit pe minerale, așa că fiecare locuitor din Kiruna știe că, mai devreme sau mai târziu, trebuie să ne mutăm din casele noastre, pentru că depindem de această industrie minieră”, a mai adăugat el.

În noul oraș ar putea fi mai frig cu până la 10 grade Celsius, iarna

Pentru locuitorii care se mută un lucru îngrijorător este că în noul oraș Kiruna s-ar putea înregistra temperaturi cu până la 10 grade Celsius mai scăzute pe timp de iarnă..

„Kiruna este un oraș de iarnă. Este un oraș rece, arctic. Iernile sunt lungi și ai un sezon lung cu zăpadă. Rareori sunt -35 de grade Celsius, dar e o diferență foarte mare între -15 grade, care nu este neobișnuit, și -25”, a spus Sjöholm, specialistă în patrimoniu construit. Ea urmărește de 25 de ani lucrările legate de relocarea orașului.

„Este deja un sezon de iarnă lung, iar dacă este frig, confortul oamenilor scade, dar și lucrurile devin mai fragile, ca să spun așa”, a adăugat ea.

