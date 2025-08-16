Țara europeană pe care chinezii o cumpără casă cu casă. Au achiziționat mii de apartamente în 2025

O țară din Europa atrage investiții semnificative din partea cetățenilor chinezi, care achiziționează apartamente prin intermediul unui program guvernamental.

În centrul Atenei au apărut mai multe restaurante chinezești autentice, de la hotpot picant la cha chaan teng cantonez, frecventate de comunități chinezești care lucrează în diverse domenii și își păstrează tradițiile și dialectele, potrivit mynews.

Chinezii, principalii beneficiari ai rezidenței în Grecia

Investitorii chinezi au achiziționat mii de apartamente pentru a obține rezidența prin programul „viza de aur” al Greciei. În iunie 2025, aproape 8.000 de cetățeni chinezi (7.795) au devenit membri pentru prima dată, reprezentând 47,8% dintre noii beneficiari ai schemei.

Dintre cei 5.679 care și-au reînnoit viza, 61% erau chinezi, potrivit ministerului grec al Migrației și Azilului.

Lansat în 2013, programul atrăgea inițial investitori din țări apropiate, precum Turcia și Rusia. Interesul chinezilor a crescut după pandemie, în contextul măsurilor stricte de lockdown din China.

Grecia s-a remarcat în UE prin accesibilitate: până în august 2023, rezidența putea fi obținută prin cumpărarea unui apartament de cel puțin 250.000 de euro în Atena, în timp ce programul similar din Portugalia costa 500.000 de euro. Grecia oferă, de asemenea, un nivel de trai mai ridicat și o economie mai stabilă decât Malta.

Investitorii chinezi cumpără rapid apartamente, uneori fără să aibă multe informații despre clădire sau cartier, venind adesea în grupuri însoțite de agenți și traducători și luând decizii de moment.

Aceste investiții au avut un efect pozitiv asupra economiei locale, stimulând renovările și proiectele în construcții. Multe dintre proprietăți sunt folosite pentru închiriere, iar aportul investitorilor străini contribuie în mod semnificativ la economia Greciei.

Guvernul elen a reacționat

Îngrijorările privind accesibilitatea locuințelor au determinat guvernul să ridice, la sfârșitul anului 2024, pragul minim de investiție pentru viza de aur la 800.000 de euro pentru Atena și insulele populare și la 400.000 de euro pentru restul țării.

Peste 80% dintre cele 14.931 de cereri în așteptare în iunie 2025 erau în regiunea Attica.

Indicele prețurilor apartamentelor din Atena a crescut cu 16,1% între primul trimestru din 2023 și primul trimestru din 2025, de la 95% la 110,3%, conform Băncii Greciei, fără a fi clar cât a fost influențat de investitorii chinezi.

