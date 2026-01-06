€ 5.0905
|
$ 4.3557
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0905
|
$ 4.3557
 
DCNews Stiri Alba și Maramureș, afectate de iarnă: Aproape 8.000 de consumatori fără curent și peste 300 de tone de material antiderapant folosite
Data actualizării: 10:32 06 Ian 2026 | Data publicării: 10:30 06 Ian 2026

Alba și Maramureș, afectate de iarnă: Aproape 8.000 de consumatori fără curent și peste 300 de tone de material antiderapant folosite
Autor: Alexandra Curtache

vreme rece anm frig cod Avertizare de viscol în România. Sursa foto: Agerpres
 

Episodul de iarnă severă continuă să creeze probleme în mai multe zone ale țării, județele Alba și Maramureș fiind printre cele mai afectate. Ninsorile, poleiul și vântul au dus la întreruperi de energie electrică pentru mii de consumatori, dificultăți în alimentarea cu apă și intervenții susținute ale autorităților pentru menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță.

Prefectura Alba a anunţat că marţi dimineaţă sunt în continuare fără curent electric 7.773 de utilizatori, 39 de echipe ale DEER - Sucursala Alba fiind în teren pentru remedierea situaţiei.

În prezent, sunt dislocate pe raza judeţului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU şi 17 DEER). Aceste generatoare vor fi puse în funcţiune în zone critice, în funcţie de situaţia din teren, conform analizei DEER, pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectaţi.

Citește și: Vreme mohorâtă, ninsori și ger în a doua parte a săptămânii. ANM anunță scăderi drastice de temperatură

Totodată, adaugă sursa citată, în cazul alimentării cu apă, din cauza problemelor cu energia electrică la staţia de pompare, la nivelul UAT Gârda de Sus sunt nealimentaţi cu apă potabilă 120 de abonaţi.

Circulaţia pe autostrăzi, drumurile naţionale şi judeţene se desfăşoară în condiţii de iarnă. În ultimele 24 de ore s-a intervenit pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă cu 86 utilaje. Monitorizarea situaţiei şi coordonarea tuturor acţiunilor continuă prin Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, toate instituţiile implicate fiind în alertă permanentă", precizează Prefectura.

Judeţul Alba a fost cel mai afectat judeţ, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, din punct de vedere al numărului de abonaţi nealimentaţi cu energie electrică în urma defecţiunilor provocate de ninsorile abundente.

Citește și: România sub zăpezi. Elena Mateescu (ANM) prognoza meteo actualizată / Zonele vizate de noi ninsori

Maramureş: Polei pe majoritatea drumurilor; au fost folosite peste 300 de tone de material antiderapant

Peste 300 de tone de material antiderapant au fost răspândite, marţi, pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale şi judeţene pentru combatarea poleiului, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

„Pe sectoarele de drumuri naţionale s-a intervenit cu 18 utilaje şi s-au răspândit 108 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18 şi DN19. Angajaţii societăţii Drumuri Poduri Maramureş au acţionat cu 18 utilaje şi au împrăştiat 215 tone de material antiderapant pentru prevenirea şi combaterea poleiului. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat, dar umed. Sunt tronsoane de drumuri în zonele de deal şi de munte unde pe partea carosabilă se găseşte parţial polei. Cade burniţă în zona localităţilor Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuş şi Tăuşii-Măgherăuş. În zonele de deal se semnalează lapoviţă, iar în zonele joase - ceaţă. În Pasul Prislop ninge slab", a spus Dan Bucă.

Citește și: Pe 6 ianuarie NU e gerul Bobotezei! Când e de fapt

În zona montană, viteza vântului este de 57 km/h şi ninge viscolit.

„În zonele de deal şi de munte, precipitaţiile sunt mixte, sub formă de lapoviţă şi ninsoare, favorizând formarea poleiului. Vântul a suflat cu intensificări temporare de până la 57 km/h în zona înaltă de munte, spulberând zăpada", a precizat el.

Stratul de zăpadă măsura până la 29 cm în Baia Borşa, 26 cm la Cavnic, 25 cm la staţia meteo Iezer, 24 cm la Băiuţ, 19 cm în Pasul Gutâi, 16 cm la Firiza, 11 cm la Târgu Lăpuş, 3 cm la Ocna Şugatag, 1 cm în Baia Mare şi la Sighetu Marmaţiei. Gheaţa este prezentă la malul râurilor Vaser, Cisla, Ruscova, Iza, Mara, Cavnic şi Firiza.

CJSU Maramureş a recomandat participanţilor la trafic să îşi echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă potrivite drumurilor acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Trei zodii trebuie să fie extrem de atente la bani în 2026
Publicat acum 17 minute
Nestlé retrage laptele pentru sugari de pe piața din mai multe țări
Publicat acum 43 minute
Casa Albă susține că nimeni nu va apăra Groenlanda în fața SUA
Publicat acum 52 minute
Soția lui Nicolas Maduro, surprinsă cu vânătăi și bandaje. Avocatul ei susține că a suferit „leziuni grave” în timpul arestării de la Caracas
Publicat acum 57 minute
Victorie de etapă pentru România privind securitatea la Marea Neagră. Victor Negrescu, anunțul zilei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Ian 2026
Dmitri Medvedev propune răpirea unui important lider din UE, după modelul Maduro
Publicat acum 12 ore si 56 minute
”Monstruozitatea” dată pe sub ușă de Guvernul Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa îți poți pierde casa!
Publicat pe 04 Ian 2026
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 19 ore si 48 minute
Ghiseul.ro, anunț de ultimă oră pentru români: plățile care sunt sistate
Publicat acum 15 ore si 20 minute
Plicurile pe care nimeni din Armata Venezuelei nu a avut curajul să le deschidă, în fața SUA. Generalul Mîndrescu: Au paralizat
 
razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close