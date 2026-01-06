Alba și Maramureș, afectate de iarnă: Aproape 8.000 de consumatori fără curent și peste 300 de tone de material antiderapant folosite

Prefectura Alba a anunţat că marţi dimineaţă sunt în continuare fără curent electric 7.773 de utilizatori, 39 de echipe ale DEER - Sucursala Alba fiind în teren pentru remedierea situaţiei.

În prezent, sunt dislocate pe raza judeţului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU şi 17 DEER). Aceste generatoare vor fi puse în funcţiune în zone critice, în funcţie de situaţia din teren, conform analizei DEER, pentru asigurarea energiei electrice în cel mai scurt timp a utilizatorilor afectaţi.

Totodată, adaugă sursa citată, în cazul alimentării cu apă, din cauza problemelor cu energia electrică la staţia de pompare, la nivelul UAT Gârda de Sus sunt nealimentaţi cu apă potabilă 120 de abonaţi.

„Circulaţia pe autostrăzi, drumurile naţionale şi judeţene se desfăşoară în condiţii de iarnă. În ultimele 24 de ore s-a intervenit pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă cu 86 utilaje. Monitorizarea situaţiei şi coordonarea tuturor acţiunilor continuă prin Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, toate instituţiile implicate fiind în alertă permanentă", precizează Prefectura.

Judeţul Alba a fost cel mai afectat judeţ, începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, din punct de vedere al numărului de abonaţi nealimentaţi cu energie electrică în urma defecţiunilor provocate de ninsorile abundente.

Maramureş: Polei pe majoritatea drumurilor; au fost folosite peste 300 de tone de material antiderapant

Peste 300 de tone de material antiderapant au fost răspândite, marţi, pe mai multe tronsoane de drumuri naţionale şi judeţene pentru combatarea poleiului, a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

„Pe sectoarele de drumuri naţionale s-a intervenit cu 18 utilaje şi s-au răspândit 108 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18 şi DN19. Angajaţii societăţii Drumuri Poduri Maramureş au acţionat cu 18 utilaje şi au împrăştiat 215 tone de material antiderapant pentru prevenirea şi combaterea poleiului. Carosabilul sectoarelor de drumuri publice este curat, dar umed. Sunt tronsoane de drumuri în zonele de deal şi de munte unde pe partea carosabilă se găseşte parţial polei. Cade burniţă în zona localităţilor Baia Mare, Baia Sprie, Târgu Lăpuş şi Tăuşii-Măgherăuş. În zonele de deal se semnalează lapoviţă, iar în zonele joase - ceaţă. În Pasul Prislop ninge slab", a spus Dan Bucă.

În zona montană, viteza vântului este de 57 km/h şi ninge viscolit.

„În zonele de deal şi de munte, precipitaţiile sunt mixte, sub formă de lapoviţă şi ninsoare, favorizând formarea poleiului. Vântul a suflat cu intensificări temporare de până la 57 km/h în zona înaltă de munte, spulberând zăpada", a precizat el.

Stratul de zăpadă măsura până la 29 cm în Baia Borşa, 26 cm la Cavnic, 25 cm la staţia meteo Iezer, 24 cm la Băiuţ, 19 cm în Pasul Gutâi, 16 cm la Firiza, 11 cm la Târgu Lăpuş, 3 cm la Ocna Şugatag, 1 cm în Baia Mare şi la Sighetu Marmaţiei. Gheaţa este prezentă la malul râurilor Vaser, Cisla, Ruscova, Iza, Mara, Cavnic şi Firiza.

CJSU Maramureş a recomandat participanţilor la trafic să îşi echipeze autovehiculele cu anvelope de iarnă potrivite drumurilor acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.