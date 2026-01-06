Pe 6 ianuarie NU e gerul Bobotezei! Când e de fapt

Dar când vine gerul Bobotezei? Pentru a afla acest răspuns, trebuie să aruncăm o privire în timp. Există o explicație interesantă despre gerul Bobotezei.

Aceasta face referire, de fapt, la o anumită perioadă din ianuarie, mai precis a doua jumătate a lunii. Expresia vine din vremea în care România folosea calendarul pe stil vechi, cunoscut și ca calendarul iulian, care este decalat cu 13 zile față de calendarul gregorian, oficial adoptat astăzi.

Biserica Ortodoxă Română a făcut trecerea la noul calendar pe 1 octombrie 1924

Până pe 1 octombrie 1924, Boboteaza se sărbătorea pe 19 ianuarie, în loc de 6 ianuarie, cum este acum. Acest decalaj explică de ce perioada considerată tradițional cea mai rece, gerul Bobotezei, era mai aproape de sfârșitul lunii ianuarie, când probabilitatea de ger intens este mai ridicată.

Expresia are și o dimensiune simbolică. Tradiția ca oamenii să sară în apă pentru a recupera crucea în timpul slujbei de Bobotează accentua senzația de frig extrem și contribuia la consolidarea acestui termen în conștiința populară.

VEZI ȘI: Bobotează: Când și cum se ia Agheasca Mare. Unde ar trebui să o ții în casă