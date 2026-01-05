Ion Aion, fost preot, „distruge” Agheasma de Boboteaza

El a zis că Agheasma este un „cocktailul creștin care conține doar apă chioară plus inevitabilul circ popesc”.

„Apă și circ. Apa de la Bobotează e una dintre cele trei licori magice ale creștinismului, alături de uleiul de la Maslu și vinul din împărtășanie. În toate cele trei cazuri se aplică aceeași rețetă:



Preotul stă cu fața spre materia slujită (apă, ulei, vin) și rostește niște incantații în direcția ei. „Hocus, pocus, ula, ula”, apoi, brusc, materia lovită de cuvintele popii se transformă în licoare magică, exact ca în basmele de adormit copilași:



„Și cum rosti Harap-Alb cuvintele fermecate, îndată apa limpede începu a clocoti și se prefăcu într-o apă vie, cu puteri”...



Obiectiv vorbind, creștinismul e o religie inferioară comparativ cu altele. Folosește doar materii chioare, neutre + incantații, în timp ce alți vraci adaugă în apă plante medicinale testate în sute de generații, astfel că licorile acelor religii sunt medicamente veritabile, dincolo de vrăjelile „sacre”.



De pildă, șamanul eschimoșilor adaugă scoarță de salcie, care e precursoarea aspirinei, plus alte plante dovedite de cercetarea modernă ca având diverse efecte antimicrobiene.



Vraciul triburilor Shipibo-Conibo din America de Sud adaugă în licoarea ritualică un amestec vegetal foarte complex, dovedit a fi antiparazitar, antiinflamator, ba chiar și antidepresiv. Astfel de religii acționează motivațional, dar și farmacologic.



Cocktailul creștin conține doar apă chioară + inevitabilul circ popesc. Cu cât circul mai mare, cu atât și succesul la nătărăi – cisterne trase de cai, aur cât cuprinde, drapel național etc. Azi și mâine, oamenii se vor îmbulzi din nou la butoaiele lui Teodosie cu apă vindecătoare. În asta investim noi ca popor.



Departe, tot mai departe de noi, investiția în Știință învinge neputințe umane de la un an la altul:



2023 – o boală genetică gravă (anemia falciformă) e biruită prin editarea ADN-ului uman;



2024 – surzenia din naștere e vindecată pentru prima dată;



2025 – apare un tratament preventiv cu eficiență aproape totală față de SIDA;



2026 –



Cel mai mare miracol pe care l-a trăit Europa de pe urma religiei e că a reușit să scape din dictatura ei.



Altfel, lumea ar fi fost și acum în beznă totală, neavând curaj să spună că Pământul e rotund și neînsemnat. Ne-am fi apărat și acum de ciumă cu ulei și apă cu care a vorbit popa.



În schimb, la noi, în România, popimea stăpânește din nou o bună bucată de țară și, împreună cu câțiva foști securiști, ne trage iarăși spre beznă”, a scris Ion Aion pe Facebook.

