Medic atacat în timp ce resuscita o pacientă. Membrii familiei au sărit peste el, l-au bătut și i-au spart ochelarii

Un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orăşenesc din oraşul Borşa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată, a informat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Florina Meteş.

”Din verificările efectuate a reieşit faptul că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulţi membri de familie ai acesteia au intrat în încăpere, iar unul dintre aceştia l-ar fi agresat fizic, distrugându-i ochelarii de vedere. Bărbatul a refuzat emiterea unui ordin de protecţie provizoriu”, a precizat Florina Meteş, conform Agerpres.

Conform sursei citate, poliţiştii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi distrugere.

”În sala de resuscitare nu există conflicte, nu există dispute, nu există orgolii - există doar lupta contra timpului pentru salvarea unei vieţi”

"Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a primit cu profundă îngrijorare informaţiile privind cele două cazuri recente în care medici aflaţi în serviciu, în Unităţi şi Compartimente de Primiri Urgenţe, au fost agresaţi în timp ce acordau îngrijiri medicale de urgenţă. (...) În sala de resuscitare nu există conflicte, nu există dispute, nu există orgolii - există doar lupta contra timpului pentru salvarea unei vieţi. Orice gest violent într-un astfel de moment nu loveşte doar într-un profesionist, ci afectează direct actul medical şi şansa la supravieţuire a pacientului, ducând la întârzieri, de cele mai multe ori mortale, asupra intervenţiei", precizează DSU, pe pagina sa de Facebook.

Intervenția în situații de urgență, în condiții de stres maxim, atrage atenția DSU

Conform sursei citate, "personalul medical din structurile de urgenţă, asemenea tuturor celor din sistemul integrat de intervenţie în situaţii de urgenţă (pompieri, paramedici, piloţi,ambulanţieri, salvamontişti) îşi desfăşoară activitatea sub presiune constantă, în situaţii-limită, în condiţii de stres maxim, pentru oameni pe care nu îi cunosc, dar pentru care fac tot ceea ce este omeneşte posibil".

”Medicilor şi asistenţilor care intră în fiecare gardă ştiind că vor înfrunta suferinţă, dramă şi decizii critice le transmitem că au sprijinul nostru deplin şi că vom utiliza toate pârghiile legale pentru a le proteja demnitatea, siguranţa şi dreptul de a-şi exercita profesia fără teamă. Din punct de vedere legal, agresarea personalului medical aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu atrage răspunderea penală, iar în anumite condiţii poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de ultraj, prevăzută de art. 257 din Codul penal, infracţiune sancţionată cu pedeapsa închisorii. În funcţie de circumstanţe, pot fi incidente şi alte infracţiuni, precum lovirea sau alte violenţe, distrugerea ori tulburarea ordinii şi liniştii publice. Legea nu lasă loc de interpretări: exercitarea violenţei împotriva personalului aflat în misiune este o faptă gravă, iar consecinţele sunt penale", subliniază sursa citată.

”Respectul faţă de actul medical nu este opţional. Siguranţa celor care salvează vieţi nu este negociabilă. O societate care îşi agresează salvatorii îşi vulnerabilizează propriul drept la protecţie”

În context, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă precizează că va susţine aplicarea strictă şi consecventă a cadrului legal în toate situaţiile în care specialişti din structurile aflate în coordonare sau coordonare operaţională devin victime ale unor acte de violenţă sau ultraj şi va coopera instituţional pentru ca fiecare astfel de faptă să fie tratată cu maximă seriozitate.

"Cazurile recente în care un medic a fost agresat în timpul unei intervenţii de resuscitare în cadrul CPU Borşa din data de 20 februarie, precum şi situaţia înregistrată în UPU Târgu Jiu, în data de 16 februarie, arată că aceste fapte nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate. Ele reprezintă un semnal de alarmă care impune fermitate, responsabilitate şi aplicarea neîntârziată a legii. Respectul faţă de actul medical nu este opţional. Siguranţa celor care salvează vieţi nu este negociabilă. O societate care îşi agresează salvatorii îşi vulnerabilizează propriul drept la protecţie. Iar Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va acţiona ferm, în limitele şi în spiritul legii, pentru ca astfel de situaţii să nu devină o normalitate", atrage atenţia DSU.