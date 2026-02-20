€ 5.0974
DCNews Stiri Predoiu, miză la Washington: Intrarea României în Visa Waiver
Data actualizării: 10:01 20 Feb 2026 | Data publicării: 09:57 20 Feb 2026

Predoiu, miză la Washington: Intrarea României în Visa Waiver
Autor: Anca Murgoci

Predoiu / Inquam Photos / Octav Ganea Predoiu / Inquam Photos / Octav Ganea

România așteaptă deschiderea „culoarului” pentru includerea în Programul Visa Waiver al Statelor Unite.

Un rol central în acest demers îl are vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, aflat în aceste zile în SUA.

Discuțiile privind accederea României în program sunt în desfășurare, iar autoritățile române, prin vocea vicepremierului Cătălin Predoiu, încearcă să îndeplinească toate criteriile tehnice și politice necesare privind Visa Waiver


Excelența Sa Emil Hurezeanu, diplomat, fost ministru al Afacerilor Externe, fost ambasador al României în Germania și Austria, a confirmat, la Digi24, că subiectul Visa Waiver este pe agenda discuțiilor la nivel înalt.

Întrebat despre stadiul negocierilor, acesta a spus că „se discută” și a zis că există speranțe și motive de optimism, cu atât mai mult cu cât vicepremierul Cătălin Predoiu este acum în SUA, iar experiența lui în dosare sensibile la nivel european, printre care Schengen, reprezintă un avantaj major în actualele negocieri cu partea americană.

Prezența vicepremierului în SUA este văzută drept un semnal clar al priorității pe care România o acordă acestui obiectiv strategic.

VEZI ȘI: Cătălin Predoiu, întâlnire cu directorul FBI, Kash Patel. Colaborarea MAI-FBI, pe masa discuțiilor 

emil hurezeanu
catalin predoiu
visa waiver
sua
