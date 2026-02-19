Nicușor Dan, primele declarații după întâlnirea cu Trump, la reuniunea Consiliului pentru Pace. „Nu alegem între SUA și UE”

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut primele declarații la Washington, după reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace (Board of Peace). El a anunțat că a purtat discuții cu Steve Witkoff, Jared Kushner - consilierii lui Donald Trump - și cu Marco Rubio, secretarul de stat al SUA.

„România a ajutat deja, în plan umanitar, și s-a angajat să o facă mai mult în Gaza”.

„Am venit aici pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic și o chestiune de securitate, în condițiile în care, în lumea actuală, toate lucrurile sunt legate între ele”.

„Motivul pentru care am venit este să consolidăm parteneriatul cu Statele Unite ale Americii”.

„Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate. Și mai ales, dacă vorbim despre securitate, să consolidăm parteneriatul cu SUA. Acesta e motivul pentru care am venit”.

Rezultatele României prin participarea la Consiliul pentru Pace al lui Trump

„Faptul că n-am mers anul ăsta nici la Davos, nici la Munchen, nu înseamnă că nu ne vom duce peste un an sau doi, când o să avem fie niște discuții, fie niște proiecte sau mesaje de transmis. De ce am venit aici? Am venit pentru că este o inițiativă a partenerului nostru strategic și o chestiune de securitate, în condițiile în care, în lumea actuală, toate lucrurile sunt legate între ele. Participăm la Coaliția de Voință, de exemplu, pentru că ne interesează securitatea Europei și e important să fim acolo unde se iau decizii. (...) În acest moment, sunt cel puțin 5-6 oficiali români care discută cu oficiali americani pe diferite paliere. Săptămâna viitoare vor fi alții. Acesta este modul în care discutăm lucrurile. Prezența președintelui a fost un gest simbolic pentru această relație”, a spus Nicușor Dan, la Ambasada României în SUA.

„Pentru politica noastră externă, e important să fim parteneri în diferite formate. Și mai ales, dacă vorbim despre securitate, să consolidăm parteneriatul cu SUA. Acesta e motivul pentru care am venit. În subtext, se pune întrebarea pe care am auzit-o încă din campania electorală: Cum alegem între SUA și UE? Răspunsul meu, încă din campanie, a fost: Nu alegem între SUA și UE. Avem și într-o parte și într-alta. Încercăm să fim parteneri corecți în toate parteneriatele pe care le avem. Și, aici, Comisia Europeană a fost însăși reprezentată”, a mai punctat președintele.

Importanța participării României la Consiliul pentru Pace

„Este o inițiativă a SUA și a președintelui Trump pentru pace în Gaza. De ce e important ca România să facă parte ca observator în această inițiativă? Pentru că trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent - pentru ca tu însuți să ai securitate - și pentru că SUA sunt partenerul strategic al României și România are o tradiție de a colabora, de a fi prezentă în Orientul Mijlociu și este o inițiativă cât se poate de concretă, de realizabilă de a restabili pacea în regiune. Pe scurt, asta a fost.

Așa cum a fost în discursul pe care l-am avut, România a ajutat deja, în plan umanitar, și s-a angajat s-o facă mai mult. Noi deja am scos copii bolnavi sau răniți din Gaza, împreună cu UE, Israel și OMS, pe care i-am tratat - fie în spitale din România, fie au fost transferați, mai departe, în spitale europene. Ne-am angajat să facem asta în continuare. Ne-am angajat să ajutăm pentru restabilirea sistemului de urgență (ambulanțe, pompieri etc.) și cu donații de anumite materiale. Deja dăm burse pentru studenți palestinieni și ne-am angajat să continuăm s-o facem și, în măsura posibilului, să contribuim la reparații de școli. Am făcut asta, de-a lungul timpului, în alte zone din lume pentru situații post-conflict, așa cum e în Gaza, să ajutăm la formarea unor instituții, poliție locală, justiție, administrație publică. Avem expertiză și putem contribui cu asta”, a mai declarat joi seară, Nicușor Dan, după reuniunea de la Washington.

Cu cine a discutat Nicușor Dan la Washington

Întrebat despre discuțiile de după reuniune cu alte personalități prezente la eveniment, Nicușor Dan a spus: „În tipul acesta de reuniuni sunt mai mult chestiuni de politețe între diverși participanți. Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici, din multe zone ale lumii. În ceea ce privește relația cu SUA, este o relație diplomatică, care se face prin MAE, prin consilieri, întâlniri tehnice și vizite ale miniștrilor aici; și prin Ambasada României în SUA. E un dosar care crește și care are mai multe paliere (...) Am vorbit un minut cu domnul Witkoff, cu domnul Kushner (n.r. consilierii lui Trump), cu Marco Rubio (n.r. Secretarul de Stat american). Am vorbit cu multă lume. În jurul acestui eveniment au fost momente în care acesta a fost settingul. Dar chestiunile serioase se fac la nivel diplomatic. Acestea au fost numai o chestiune de politețe”, a mai spus Nicușor Dan.

„Ca rezultat general al întâlnirii, mi se pare remarcabil că multe state, într-o situație financiară mai bună decât România, s-au oferit să contibuie. Suntem în situația unei diplomații economice, în care state contribuie pentru stabilizarea unei părți din lume, destul de apropiată geografic de România. Și asta nu poate decât să ne bucure”, a mai adăugat el.

