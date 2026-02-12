€ 5.0934
DCNews Politica Europarlamentarul PNL Daniel Buda recunoaște că Green Deal a fost o greșeală, după ce l-a votat - VIDEO
Data actualizării: 13:57 12 Feb 2026 | Data publicării: 13:36 12 Feb 2026

Europarlamentarul PNL Daniel Buda recunoaște că Green Deal a fost o greșeală, după ce l-a votat - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu Europarlamentarul PNL Daniel Buda Întrebarea despre Green Deal i-a fost adresată de europarlamentarul Georgiana Teodorescu (AUR/ECR). Foto: captură video

Europarlamentarul PNL Daniel Buda, provocat de Georgiana Teodorescu (AUR/ECR), a recunoscut că Green Deal a fost o greșeală, după ce l-a votat.

Europarlamentarul PNL Daniel Buda, a recunoscut că Green Deal a fost o greșeală, deși a făcut parte din grupul politic care a votat politicile verzi. El a făcut aceste declarații după o întrebare a europarlamentarului Georgiana Teodorescu, în contextul provocărilor cu care se confruntă fermierii europeni.

"Domnule Buda, faceți parte dintr-un grup politic care a susținut și care a votat politicile Green Deal, iar Green Deal-ul a afectat productivitatea fermierului. Acum, competitivitatea care vine din afara Uniunii Europene face același lucru. La ce să renunțăm? La Green Deal sau la trader-urile neavantajoase pentru fermierii europeni?", l-a întrebat Georgiana Teodorescu pe Daniel Buda în plenul Parlamentului European.

VEZI ȘI: Industria auto, sub presiunea Green Deal. Georgiana Teodorescu: România e printre cele mai afectate state

Europarlamentarul PNL Daniel Buda: Green Deal a fost o greșeală din partea Comisiei Europene

"Este important ca orice om politic să își asume atunci când se greșește și da, acest Green Deal a fost o greșeală din partea Comisiei Europene și este momentul să reconfigurăm acest lucru pentru că nu putem să stăm în politicile verzi și să le spunem fermierilor să facă mai mult cu bani mai puțini.

Fermierii sunt niște colaboratori în ceea ce înseamnă protecția mediului, dar în același timp trebuie să fie și finanțați în mod adecvat deoarece altfel, doar dacă vom sta în politicile de mediu, fermierii își vor închide porțile", a spus Daniela Buda.

Reamintim că Green Deal a fost lnsat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în 2019. Scopul său anunțat este de a reduce emisiile cu cel puțin 50 % până în 2030, apoi cu 55%, în timp ce obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050 devine obligatoriu din punct de vedere juridic prin Regulamentul de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

daniel buda
georgiana teodorescu
green deal
comisia europeana
europarlamentari
