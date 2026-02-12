Europarlamentarul PNL Daniel Buda recunoaște că Green Deal a fost o greșeală, după ce l-a votat - VIDEO

Europarlamentarul PNL Daniel Buda, a recunoscut că Green Deal a fost o greșeală, deși a făcut parte din grupul politic care a votat politicile verzi. El a făcut aceste declarații după o întrebare a europarlamentarului Georgiana Teodorescu, în contextul provocărilor cu care se confruntă fermierii europeni.

"Domnule Buda, faceți parte dintr-un grup politic care a susținut și care a votat politicile Green Deal, iar Green Deal-ul a afectat productivitatea fermierului. Acum, competitivitatea care vine din afara Uniunii Europene face același lucru. La ce să renunțăm? La Green Deal sau la trader-urile neavantajoase pentru fermierii europeni?", l-a întrebat Georgiana Teodorescu pe Daniel Buda în plenul Parlamentului European.

Europarlamentarul PNL Daniel Buda: Green Deal a fost o greșeală din partea Comisiei Europene

"Este important ca orice om politic să își asume atunci când se greșește și da, acest Green Deal a fost o greșeală din partea Comisiei Europene și este momentul să reconfigurăm acest lucru pentru că nu putem să stăm în politicile verzi și să le spunem fermierilor să facă mai mult cu bani mai puțini.

Fermierii sunt niște colaboratori în ceea ce înseamnă protecția mediului, dar în același timp trebuie să fie și finanțați în mod adecvat deoarece altfel, doar dacă vom sta în politicile de mediu, fermierii își vor închide porțile", a spus Daniela Buda.

Reamintim că Green Deal a fost lnsat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în 2019. Scopul său anunțat este de a reduce emisiile cu cel puțin 50 % până în 2030, apoi cu 55%, în timp ce obiectivul de realizare a neutralității climatice până în 2050 devine obligatoriu din punct de vedere juridic prin Regulamentul de instituire a cadrului pentru realizarea neutralității climatice.