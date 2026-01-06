€ 5.0905
Data actualizării: 00:03 07 Ian 2026 | Data publicării: 23:58 06 Ian 2026

Industria auto, sub presiunea Green Deal. Georgiana Teodorescu: România e printre cele mai afectate state
Autor: Irina Constantin

imagine cu masini Imagine cu mașini. Fotografie de la Torsten Dettlaff, pexels
 

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR-ECR, cere suspendarea Pactului Verde European.

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR), prin vocea europarlamentarei AUR Georgiana Teodorescu cere suspendarea Pactului Verde European din cauza efectelor nocive pe care acesta le are asupra industriei auto.

"Pactul Verde European a acționat ca o bilă de demolare pentru sectorul auto european. UE trebuie să se trezească și să implementeze politici care funcționează în favoarea industriei, nu împotriva ei", se arată într-o postare pe pagina de X a ECR, alături de un video cu discursul Georgianei Teodorescu din Parlamentul European.

Georgiana Teodorescu: România e printre cele mai afectate state

"Astăzi, analizăm situația industriei auto și nu putem să o facem fără să amintim despre cât de afectat a fost acest domeniu de politicile Green Deal. Fabrici închise, sute de oameni lăsați fără locuri de muncă, costuri din ce în ce mai crescute la producția de mașini.

Ba mai mult, apariția pe piață a unui competitor periculos de ieftin - China. Chiar astăzi s-a votat, aici, în acest plen, să ajutăm Germania și Belgia cu bani din cauza închiderii unor fabrici din industria auto.

Pe locul 6 în Europa la producția de mașini - România - e printre cele mai afectate state. În timp ce dezbatem în plen, astăzi, 200 de muncitori de la o fabrică din Dej, tocmai și-au pierdut locurile de muncă. Alte câteva mii au trecut prin disponibilizări lunile trecute. Pactul Verde trebuie suspendat de urgență!", a declarat Georgiana Teodorescu în plenul Parlamentului European.

ECR
aur
georgiana teodorescu
pactul verde european
