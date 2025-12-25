Georgiana Teodorescu: Așa ar trebui să arate o rezoluție a Parlamentului European, de Crăciun, într-o lume utopică, în care liderilor le-ar păsa cu adevărat de copii

Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, publică în ziua de Crăciun o propunere de rezoluție „într-o lume utopică, în care liderilor le-ar păsa cu adevărat de copii“.

„Propunere de Rezoluție a Parlamentului European din 25 decembrie 2025 referitoare la dreptul absolut al copiilor de a fi fericiți, de a trăi în bunăstare și în siguranța unui cămin prosper

25.12.2025 - (2025/2512)

depusă în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură

Maria-Georgiana Teodorescu

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Parlamentul European,

– având în vedere Strategia Uniunii Europene din 24 martie 2021 privind drepturile copilului și Garanția europeană pentru copii,

– având în vedere Propunerea de rezoluție a Parlamentului european din 3 martie 2021 referitoare la drepturile copiilor în perspectiva Strategiei UE privind drepturile copilului,

– având în vedere Strategia Consiliului Europei pentru drepturile copilului 2016-2021,

– având în vedere Convenția ONU din 20 noiembrie 1989 cu privire la drepturile copilului,

– având în vedere articolul 3 alineatele (3) și (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

A. întrucât un copil este în primul rând un copil, indiferent de originea sa etnică, de sex, de naționalitate, origine socială și economică, capacitate, migrație sau statut de reședință, are nevoie de protecție specială și are dreptul la exercitarea tuturor drepturile consacrate în Strategia Uniunii Europene și Convenția ONU cu privire la drepturile copilului;

B. întrucât interesul superior al copilului este primordial în toate acțiunile și deciziile care îl privesc, precum și starea sa optimă fizică și mentală;

C. întrucât copiii au dreptul la educație de înaltă calitate care favorizează dezvoltarea și accesibilitatea din punct de vedere financiar; întrucât copiii au dreptul la activități recreative; întrucât copiii care provin din familii defavorizate au dreptul la protecție împotriva sărăciei și la măsuri specifice de îmbunătățire a egalității de șanse, de combatere a discriminării și a segregării în educație; întrucât investițiile în dezvoltarea tuturor copiilor aduc beneficii incontestabile din punct de vedere economic și societal;

D. întrucât, copiii sunt de două ori mai susceptibili decât adulții să trăiască în sărăcie extremă; întrucât crizele succesive din ultimii ani au exacerbat și mai mult inegalitățile și au mărit riscul ca un copil să ajungă într-o sărăcie extremă; întrucât aproximativ 1 din 5 copii trăiește în sărăcie extremă, potrivit unui nou studiu realizat de Banca Mondială și UNICEF; întrucât în 2024, se estima că 412 milioane de copii cu vârste sub 17 ani locuiau în gospodării care trăiau cu mai puțin de 3 dolari pe zi, pragul sărăciei extreme utilizat pentru țările cu venituri mici;

E. întrucât un studiu al prestigioasei universități americane Harvard [1] arată că participarea regulată la serviciul religios îi ajută pe copii să se protejeze de cele «trei mari» pericole ale adolescenței: depresia, abuzul de substanțe și activitatea sexuală prematură; întrucât persoanele care au mers la biserică în copilărie sunt, de asemenea, mai predispuse să crească fericite, să fie iertătoare, să aibă un simț al misiunii și al scopului și să facă voluntariat;

F. întrucât două lucrări de referință din 1978 [2] și 1984 [3] arată o influență pozitivă privind comportamentul copiilor încurajați să creadă în Moș Crăciun, iepurașul de Paște și Zâna Măseluță; întrucât aceleași studii arată rolul primordial al părinților în educația copiilor lor și influența asupra comportamentului lor; întrucât copiii cred până la vârsta de 7-8 ani în personajele copilăriei cu puteri supranaturale; întrucât studiile citate arată că credința legată de faptul că Moș Crăciun răsplătește comportamentul pozitiv și îl pedepsește pe cel negativ a dus la o schimbare perceptibilă, copiii fiind mai generoși;

1. Subliniază că un copil este, înainte de toate, un copil, indiferent de originea sa etnică și socială, sex, naționalitate, situația economică, aptitudini, statutul de migrant sau statutul de reședință, și că este în interesul superior al copilului să fie lăsat să se dezvolte natural, biologic, fără a i se induce, direct sau indirect, orice formă de orientare sau reorientare sexuală;

2. Subliniază că UE trebui să solicite statelor membre să aloce toate resursele necesare pentru punerea în aplicare efectivă a strategiei sale și a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului; invită, de asemenea, statele membre să abordeze inegalitățile structurale și să acorde prioritate investițiilor publice în educație, asistență medicală, locuințe, sprijin familial și servicii de îngrijire a copiilor, precum și să investească în servicii universale de înaltă calitate de care să beneficieze toți copiii; invită statele membre să consolideze capacitățile personalului din serviciile sociale pentru a sprijini copiii și familiile care se confruntă cu provocări speciale și pentru a sprijini operatorii din prima linie din domeniul serviciilor de protecție a copilului;

6. Solicită statelor membre să garanteze dreptul la educație pentru toți copiii și să stabilească măsuri de combatere și prevenire a părăsirii timpurii a școlii, precum și să asigure un acces echitabil din punctul de vedere al genului la educație de calitate, favorabilă incluziunii, din prima copilărie până la adolescență, inclusiv pentru copiii romi, copiii cu dizabilități, copiii apatrizi, copiii migranți și cei care trăiesc în contexte de urgență umanitară;

7. Constată cu mâhnire că statele membre și autoritățile europene nu reușesc adesea să se asigure că toți copiii sunt protejați, sau că se bucură de bunăstare materială și spirituală și de un cămin care să le garanteze securitatea, deși există bani suficienți (atât europeni cât și din bugetele naționale) pentru o multitudine de alte lucruri;

8. Invită statele membre să faciliteze accesul la religie pentru a încuraja promovarea bunelor practici în familie care să ajute copiii să se dezvolte în spriritul tradițiilor ancestrale;

9. Invită statele membre să se asigure că niciun copil nu este privat de bucuria bunăstării Crăciunului și a celorlalte sărbători și să intervină acolo unde părinții sau tutorii nu au suficiente resurse pentru a oferi cadouri și bunurile materiale esențiale, securitate și bunăstare tuturor copiilor în preajma sărbătorilor.

10. Încurajează copiii să creadă în continuare în Moș Crăciun, în Moș Nicolae, în bunătate și în bine absolut, și să nu se grăbească să părăsească copilăria, iar atunci când vine vârsta potrivită, să ducă cu ei, mai departe, spre maturitate, tot ce e mai bun și mai frumos în sufletele lor.

11. Solicită statelor membre să procedeze de urgență la întocmirea unei strategii pertinente și pragmatice de susținere și încurajare a creșterii și dezvoltării copiilor, cu alocarea de resurse adecvate pentru educație, servicii medicale, siguranță și toate celelalte nevoi ale lor. În acest sens, copiii trebuie declarați ”Prioritatea Zero” a statelor membre iar eforturile financiare trebuie orientate în acest sens.

Se înaintează prezenta propunere de rezoluție către toate Guvernele statelor membre, precum și către Comisia Europeană, cu solicitarea fermă de a i se da curs de urgență și de fi, cât mai repede, transpusă într-o legislație europeană și națională corespunzătoare.

[1] https://hsph.harvard.edu/news/religious-upbringing-adult-health/

[2] N.M. Prentice, M. Manosevitz, L. Hubbs, “Imaginary figures of early childhood: Santa Claus, Easter Bunny, and the Tooth Fairy”, Am. J. Orthopsychiatry, 48 (4) (1978), pp. 618-628

[3] D.J. Dixon, H.L. Hom Jr, “The role of fantasy figures in the regulation of young children's behavior: Santa Claus, the Easter Bunny, and donations”, Contemp. Educ. Psychol., 9 (1) (1984), pp. 14-18“, se arată în Propunerea de Rezoluție depusă de europarlamentarul Georgiana Teodorescu.