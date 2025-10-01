Fermierii români, afectați de o decizie a CE. Georgiana Teodorescu (AUR), amendament în sprijinul zootehniei

Într-o postare pe Facebook, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR, a anunțat prelungirea interdicției de transport la ovine și caprine în interiorul Uniunii Europene.

„Comisia Europeană prelungește interdicția de transport la ovine și caprine, atât în interiorul României, cât și în alte state membre până la sfârșitul anului 2025. Interdicția aflată în vigoare urma să expire azi, 30 septembrie. Măsura vine după ce, la începutul lunii martie, Direcția Sanitar Veterinară din județul Bihor a depistat un focar de pestă a micilor rumegătoare (PMR) într-o fermă de oi din localitatea Gepiu.

Pesta micilor rumegătoare este o boală virală gravă, care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici, respectiv ovinele și caprinele. Boala se transmite în principal prin contact direct. Mortalitatea în cazul animalelor infectate poate ajunge la 70%.

Prelungirea interdicției de transport a efectivelor de caprine și ovine afectează nu doar crescătorii bihoreni, ci fermierii din întreaga Românie“, a explicat Georgiana Teodorescu.

Amendament din partea europarlamentarului AUR

Georgiana Teodorescu a anunțat că a solicitat crearea unui fond european pentru vaccinuri, care să vină în sprijinul fermierilor.

„La nivelul Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, am solicitat, printr-un amendament, crearea unui fond european pentru vaccinuri. Deși pentru unele virusuri ele există deja, pentru altele, nu, iar soluțiile fermierilor sunt extrem de limitate.

Zootehnia europeană și implicit sectorul românesc traversează perioade de maximă instabilitate. Focare de variola la oi și capre, febră aftoasă, pestă porcină și multe altele sunt prezente pe tot teritoriul UE, afectând comerțul atât în interiorul, cât și în exteriorul spațiului comunitar.

Cu un efectiv de ovine și caprine de 11,87 milioane de capete, România ocupă, la nivelul anului 2024, locul doi în ierarhia statelor membre ale Uniunii Europene, după Spania“, a scris, pe Facebook, Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.