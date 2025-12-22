„În 2010 aveam independență energetică, acum nu mai știi ce funcționează”. Dăncilă, atac la „rânduiala” statului

Fostul premier Viorica Dăncilă a venit la emisiunea „Ce se întâmplă?”, difuzată pe DC News și DC News TV, pe Facebook și YouTube, realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu, și a discutat despre perspectivele economice și politice ale României. Ea a vorbit despre taxele și impozitele mai mari, tăierile și înghețările de salarii și pensii, dar și despre o inflație mai accentuată decât în criza din 2010. Fostul șef de executiv a venit un verdict sumbru, dar bine argumentat, și anume că este posibl să ne confruntăm cu o criză mai serioasă decât cea de acum 15 ani.

"Mie mi se pare că acum e mult mai gravă. Haideți să ne uităm și la structura statului..."

Răzvan Dumitrescu: „Din punctul dumneavoastră de vedere, criza asta pe care o suportă oamenii e mai gravă sau mai puțin gravă ca cea din 2010? Eu mă uitam pe câteva date. În 2010, când a fost 'mama tuturor crizelor', se spunea atunci, inflația era de 6,1%, iar acum e de 10%. Când a fost mai gravă situația? În 2010 sau acum?”

Viorica Dăncilă: „Mie mi se pare că acum e mult mai gravă. Haideți să ne uităm și la structura statului. În 2010 aveam independența energetică, era un stat puternic din punct de vedere energetic. Aveam niște rezultate bune pe diferite domenii cu potențial în România. Pe de altă parte, o credibilitate mult mai mare în instituțiile statului. Acum, cum spunem noi, românii, 'nu mai e rânduială nicăieri'. Nu mai știi ce domeniu mai funcționează, care nu mai funcționează, care e perspectiva lui de dezvoltare. Exista un plan, chiar dacă atunci s-a venit cu acea propunere de tăiere a salariilor și pensiilor. Uitați-vă și la datoria publică de atunci și comparați cu ce avem acum. Datoria de acum este în jur de 60%, deci noi încălcăm Tratatul de la Maastricht. Aici vreau să mai fac o precizare. Văd că ies cei de la guvernare și spun: 'da, dar uite și Italia și Grecia au probleme ca noi'. Sunt țări în zona euro. Există o anumită centură de siguranță pentru țările din zona euro, pentru că Uniunea Europeană nu va accepta niciodată să slăbească această zonă. Noi nu suntem în zona euro. Mai e ceva de punctat: vorbim de un deficit care acum e aproape 10%, acum e 6%. Atunci intrau toate împrumuturile pe care le făceam în deficit. Acum, în cel de 10%, nu mai intră cheltuielile pe care le facem pentru înarmare. Deci deficitul s-ar putea dubla dacă băgăm și toate aceste cheltuieli.”

Răzvan Dumitrescu: „Totuși, ai nevoie de banii aceia, bani luați cu împrumut. Acele 16 miliarde sunt luate cu împrumut.”

Viorica Dăncilă: „Exact, 16 miliarde. Dacă le-am băga în deficit, vă dați seama că ar fi mult mai mare. În 2010 erau introduse toate cheltuielile în deficit. Acum, gândiți-vă unde s-ar ajunge.”

Răzvan Dumitrescu: „Chiar și așa, nimeni nu spune că sunt împrumuturi. Toți le prezintă ca primiri. Nu sunt primiri. Ne împrumutăm de 16 miliarde. Au și ele o dobândă, chiar dacă mult mai mică decât dobânda cu care te împrumuți tu acum ca să plătești angaralele statului.”

Viorica Dăncilă: „Da, este foarte mult. Și ne mai gândim la un lucru: cum o să returnăm acești bani? Eu nu văd nicio mișcare reală în planul economic. Mai vreau să fac o precizare. Iei acești bani și ce faci cu ei? Dacă îi introduci în economie și aduci plusvaloare, atunci înțeleg. Dar tu îi iei să cumperi altceva? Tu ajuți economia altor țări. De ce nu îți dezvolți industria ta? De ce nu vii să îți susții economic propria armată? Atunci, poate, aceste lucruri ar fi înțelese. Dacă tu iei doar armament, acest lucru nu ajută România. O să ni se spună: 'avem armament mai bun pentru apărare'. Bun, dar există o prioritizare. Suntem într-o situație, din punct de vedere economic, care nu ne mai permite să facem împrumut după împrumut fără să vedem cum ne va folosi acest împrumut și ce aduce el în economie. E mai simplu să cumperi decât să faci un plan de reindustrializare în zona militară. Trebuia să fi avut deja planurile făcute dacă voiai să accesezi banii aceia. Ori, planurile nu se fac de pe azi pe mâine. Trebuiau să existe deja. Oare avem în plan într-un domeniu? Având în vedere cum arată lucrurile, eu nu prea cred.”

