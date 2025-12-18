„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a denunța problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă - în slujba cetățeanului”, spun magistrații în mesaj.

Viorica Dăncilă, fost prim-ministru al României, a reacţionat la DC News pe acest subiect şi a spus că nu înţelege implicarea Laurei Codruţa Kovesi, în condiţiile în care ea nu mai profesează în România.

Declaraţia a venit după ce Răzvan Dumitrescu, moderatorul emisiunii "Ce Se Întâmplă", a întrebat dacă Laura Codruţa Kovesi şi-ar putea dori o funcţie în România după finalizarea mandatului la EPPO.

"Ea nu mai e procuror român acum. Dânsa e procuror în cadrul Parlamentului European. Nu îşi profesează meseria în România, ca să poată fi numită. Nu ştiu ce să vă răspund. Eu nu ştiu dacă ar fi legal (n.r. să fie numită în funcţie de consilier), dar nu ar fi normal, pentru că există foarte multe controverse, societatea e împărţită.

Am văzut că a semnat acea listă, nu am înţeles de ce, pentru că dânsa profesează la Parlamentul European, nu în România. Îşi termină mandatul în 2026, nu ştiu ce va face după. Eu vă spun ce îmi doresc eu. Îmi doresc o justiţie independentă, şi ca nici preşedintele şi nici alte partide să nu încerce crearea unei presiuni pentru a-şi pune oamenii", a declarat Viorica Dăncilă.