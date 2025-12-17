€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Marco Rubio exclude o candidatură în 2028 dacă vicepreședintele JD Vance intră în cursa pentru Casa Albă
Data publicării: 23:22 17 Dec 2025

Marco Rubio exclude o candidatură în 2028 dacă vicepreședintele JD Vance intră în cursa pentru Casa Albă
Autor: Dana Mihai

marco-rubio_71117800 Marco Rubio - Foto: Agerpres
 

Secretarul de stat american Marco Rubio a vorbit despre președinția anului 2028.

Secretarul de stat american Marco Rubio a exclus miercuri posibilitatea de a candida la nominalizarea republicană pentru preşedinţie în anul 2028, dacă actualul vicepreşedinte JD Vance decide să candideze pentru a-i succeda lui Donald Trump la Casa Albă, relatează agenţia EFE.

"Dacă JD Vance se prezintă la preşedinţie, el va fi candidatul nostru şi eu voi fi una dintre primele persoane care îl vor sprijini", a spus şeful diplomaţiei americane într-un interviu acordat revistei Vanity Fair, împreună cu mai mulţi membri ai cabinetului preşedintelui Trump.

Principalii moștenitori politici ai lui Trump

Rubio, în vârstă de 54 de ani, şi Vance, în vârstă de 41 de ani, sunt consideraţi principalii aspiranţi la succesiunea lui Trump, care nu va fi eligibil pentru realegere în 2028 după ce îşi va fi încheiat cele două mandate permise de Constituţie.

Deşi Trump a sugerat că ar avea de gând să caute o soluţie astfel încât să poată candida pentru încă un mandat, într-o declaraţie din octombrie el a sprijinit ideea ca Vance şi Rubio să candideze amândoi la primarele republicane în anul 2028, fără a spune pe cine ar dori ca în final să devină preşedinte şi vicepreşedinte. "Cred că, dacă vreodată ei ar forma o echipă, (Rubio şi Vance) ar fi de neoprit", a mai spus actualul lider de la Casa Albă.

Citește și: Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România

În acelaşi interviu acordat publicaţiei Vanity Fair, şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a spus că Trump nu are nicio intenţie să încalce al 22-lea amendament al Constituţiei SUA, care îl împiedică să candideze din nou, susţinând că el doar "se distrează" făcând comentarii pe această temă.

Parcursul politic al lui Marco Rubio

Marco Rubio, fiul unor imigranţi cubanezi, a fost un proeminent senator republican din 2010 până în 2015. El a candidat în 2016 la nominalizarea prezidenţială a partidului său, dar a fost învins de Trump după o campanie marcată de conflicte verbale virulente între ei.

Înaintea alegerilor din 2024, numele lui Rubio a fost vehiculat drept posibil colistier al lui Trump pentru a deveni vicepreşedintele acestuia, dar Trump l-a ales totuşi pe Vance. În compensaţie, după preluarea mandatului, actualul preşedinte l-a numit secretar de stat pe Rubio, care a devenit astfel primul şef al diplomaţiei SUA de origine latino-americană.

JD Vance, fost senator de Ohio, s-a remarcat în 2016 odată cu publicarea memoriilor sale, în care îşi povesteşte copilăria petrecută într-o comunitate albă din clasa muncitoare, afectată de dezindustrializare şi sărăcie. Deşi iniţial a spus că niciodată nu-l va susţine pe Trump, în cele din urmă s-a alăturat acestuia, amândoi fiind politicieni conservatori adversari ai politicilor progresiste woke.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marco rubio
jd vance
marco rubio candidatura
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Greșeala pe care o fac mulți români la masă: Ce ar trebui să faci în primele cinci minute
Publicat acum 19 minute
Generația Z a ales un nume nou pentru a denumi persoanele de tip „Karen”
Publicat acum 33 minute
Kovesi, replică pentru Băsescu
Publicat acum 39 minute
Marco Rubio exclude o candidatură în 2028 dacă vicepreședintele JD Vance intră în cursa pentru Casa Albă
Publicat acum 54 minute
BOR, reacție după ce Bruxelles-ul a votat pentru dreptul la avort. Am pierdut o Românie de 23 de milioane de oameni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close