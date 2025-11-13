Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a comentat recentele incursiuni rusești tot mai frecvente în țările din Europa de Est, exprimând îngrijorare față de escaladarea tensiunilor în regiune.

Întrebat cât de serios privește aceste acțiuni, Rubio a subliniat angajamentul ferm al Statelor Unite față de NATO și față de apărarea partenerilor europeni în cazul unei agresiuni.

"Da, nu suntem de acord cu ei. Adică, nu ne plac, dar avem un angajament ferm față de NATO și față de apărarea partenerilor noștri, dacă aceștia ar fi vreodată atacați.

SUA își reafirmă angajamentul față de NATO, pe fondul provocărilor Rusiei în Europa de Est

Considerăm că aceste provocări vin din partea Rusiei. Le vedem ca fiind contraproductive și, în mod evident, generatoare de tensiuni ridicate, care ar putea declanșa un conflict mai amplu, ceea ce ar fi o veste proastă atât pentru ei, cât și pentru toată lumea, de fapt", a spus Marco Rubio, secretar de stat.

Declarațiile secretarului de stat vin în contextul intensificării mișcărilor militare ruse în apropierea granițelor estice ale NATO, alimentând temerile privind o posibilă escaladare a conflictelor în Europa de Est.





