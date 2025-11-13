€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România
Data actualizării: 10:56 13 Noi 2025 | Data publicării: 10:55 13 Noi 2025

Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România
Autor: Dana Mihai

marco-rubio_71117800 Foto: Agerpres
 

Marco Rubio avertizează asupra riscului unui conflict după incursiunile tot mai frecvente ale Rusiei în Europa de Est.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a comentat recentele incursiuni rusești tot mai frecvente în țările din Europa de Est, exprimând îngrijorare față de escaladarea tensiunilor în regiune.

Întrebat cât de serios privește aceste acțiuni, Rubio a subliniat angajamentul ferm al Statelor Unite față de NATO și față de apărarea partenerilor europeni în cazul unei agresiuni.

Citește și: SUA retrag militari din România. Eșec total al Oanei Țoiu. Ce spunea după întâlnirea cu Marco Rubio

"Da, nu suntem de acord cu ei. Adică, nu ne plac, dar avem un angajament ferm față de NATO și față de apărarea partenerilor noștri, dacă aceștia ar fi vreodată atacați.

SUA își reafirmă angajamentul față de NATO, pe fondul provocărilor Rusiei în Europa de Est

Considerăm că aceste provocări vin din partea Rusiei. Le vedem ca fiind contraproductive și, în mod evident, generatoare de tensiuni ridicate, care ar putea declanșa un conflict mai amplu, ceea ce ar fi o veste proastă atât pentru ei, cât și pentru toată lumea, de fapt", a spus Marco Rubio, secretar de stat.

Declarațiile secretarului de stat vin în contextul intensificării mișcărilor militare ruse în apropierea granițelor estice ale NATO, alimentând temerile privind o posibilă escaladare a conflictelor în Europa de Est.
 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marco rubio
sua
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Vrei să mergi în SUA? Trebuie să urci mai întâi pe cântar, conform noilor reguli impuse de Trump
Publicat acum 7 minute
Toate benzinăriile Lukoil din Bulgaria funcționează normal, anunță compania
Publicat acum 20 minute
Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România
Publicat acum 29 minute
Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din ciocolată
Publicat acum 48 minute
Militarii ucraineni, forțați să se retragă din 5 sate din regiunea Zaporojie. Presiunea Rusiei crește vertiginos
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat acum 23 ore si 33 minute
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close