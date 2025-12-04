€ 5.0920
DCNews Stiri Concedieri masive în fabrici. Aumovio România anunță disponibilizări în Timișoara, Iași și Sibiu: Peste 600 de angajați afectați
Data publicării: 12:10 04 Dec 2025

Concedieri masive în fabrici. Aumovio România anunță disponibilizări în Timișoara, Iași și Sibiu: Peste 600 de angajați afectați
Autor: Tiberiu Vasile

Concedieri masive în fabrici. Aumovio România anunță disponibilizări Sute de locuri de muncă, în pericol. Sursa foto: Freepik
 

Concedieri masive au fost anunțate de Aumovio România în centrele sale din Timișoara, Iași și Sibiu, afectând peste 600 de angajați. Măsura face parte dintr-un plan global de optimizare și reorientare strategică.

Concedieri masive au fost anunțate de Aumovio România, compania recent înființată în septembrie 2025, care a preluat patru centre de cercetare și dezvoltare (R&D) și două unități de producție de la Continental AG. Măsura afectează aproximativ 641 de angajați din trei dintre locațiile companiei, iar oficialii nu exclud ca numărul disponibilizărilor să ajungă la 1.000.

Reduceri de personal în centrele de cercetare și producție la Aumovio România

Aumovio România, cu circa 13.000 de angajați, își desfășoară activitatea în centrele din Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara. În unitățile de producție și centrele R&D se dezvoltă și se produc senzori, afișaje, sisteme de frânare și soluții pentru confort, precum și sisteme de asistență pentru mobilitate conectată și autonomă.

Conform reprezentanților Aumovio România: „Ca parte din măsurile noastre implementate global, prin care ne propunem să ne concentrăm investițiile din domeniul de cercetare și dezvoltare către tehnologii de vârf din piață, să intensificăm parteneriatele tehnologice în ecosistemul nostru și să continuăm creșterea eficienței, am informat în data de 3.12.2025 angajații din România cu privire la planurile de reducere a unui total de 641 de poziții din țară, respectiv 288 în Iași, 117 în Sibiu și 236 în Timișoara.”

Impactul asupra angajaților și sectoarelor de activitate

Măsurile de disponibilizare afectează toate ariile de activitate ale Aumovio Operations & Technology (AOT), inclusiv departamentele User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions și Autonomous Mobility. Compania precizează că aplicarea măsurilor se va face responsabil și majoritatea reducerilor vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2026.

Angajații vor fi informați progresiv, începând cu cei cu contracte pe perioadă determinată și contractori, urmând ca managerii să decidă ceilalți care vor părăsi compania.

Salarii compensatorii și condiții speciale

Potrivit contractului colectiv de muncă, angajații disponibilizați vor primi între 1 și 6 salarii compensatorii, în funcție de vechimea în firmă. Persoanele peste 50 și 55 de ani sau cele din categorii vulnerabile vor beneficia de 1 sau 2 salarii suplimentare. Analistul Doru Șupeală a confirmat că măsurile se vor aplica în conformitate cu legislația locală și normele contractuale.

Numărul total al angajaților afectați ar putea ajunge la 1.000

Surse interne indică faptul că numărul total al angajaților afectați ar putea ajunge la 1.000. Doar în Timișoara, 236 de specialiști din Departamentul R&D vor fi concediați, în timp ce detalii despre Brașov, Sibiu și Iași urmează să fie clarificate. Angajații Aumovio vor petrece Sărbătorile sub semnul incertitudinii privind viitorul lor profesional, în timp ce compania asigură că procesul va fi gestionat responsabil și conform reglementărilor, conform Profit.ro.

CITEȘTE ȘI: 900 de angajați concediați la Ineu după închiderea celei mai mari fabrici automotive
 

fabrici
concedieri fabrici
romania
