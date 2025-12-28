Trump şi Zelenski vor discuta telefonic cu lideri europeni, anunță Kievul

Preşedintele american Donald Trump şi cel ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea o discuţie prin telefon cu lideri europeni duminică, după întrevederea lor din Florida, a anunţat un purtător de cuvânt de la Kiev, potrivit AFP şi Reuters, citează Agerpres.

'Un apel telefonic' este prevăzut 'între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump cu liderii europeni', le-a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al lu Zelenski, Serghei Nikiforov.

'Lista definitivă a participanţilor este încă în curs de elaborare', a adăugat el.

Întâlnirea de duminică dintre Zelenski şi Trump se va concentra pe proiectul planului de pace pe care liderul ucrainean l-a făcut public săptămâna aceasta, pe garanţiile de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum şi pe un acord economic.