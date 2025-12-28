€ 5.0890
Data publicării: 17:33 28 Dec 2025

Trump şi Zelenski vor discuta telefonic cu lideri europeni, anunță Kievul
Autor: Giorgi Ichim

Administrația Trump lucrează și de Crăciun pentru pace în Ucraina: Sper ca discuția de azi să fie un nou pas Donald Trump și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Agerpres
 

Donald Trump şi Volodimir Zelenski vor discuta telefonic cu lideri europeni după întrevederea din Florida.

Preşedintele american Donald Trump şi cel ucrainean, Volodimir Zelenski, vor avea o discuţie prin telefon cu lideri europeni duminică, după întrevederea lor din Florida, a anunţat un purtător de cuvânt de la Kiev, potrivit AFP şi Reuters, citează Agerpres.

'Un apel telefonic' este prevăzut 'între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi preşedintele american Donald Trump cu liderii europeni', le-a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al lu Zelenski, Serghei Nikiforov.

'Lista definitivă a participanţilor este încă în curs de elaborare', a adăugat el.

Întâlnirea de duminică dintre Zelenski şi Trump se va concentra pe proiectul planului de pace pe care liderul ucrainean l-a făcut public săptămâna aceasta, pe garanţiile de securitate bilaterale pe care Washingtonul le-ar putea oferi, precum şi pe un acord economic.

donald trump
volodimir zelenski
rusia
sua
ucraina
