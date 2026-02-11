€ 5.0914
DCNews Stiri Atac sângeros în Canada: Suspecta de 18 ani a deschis focul și asupra poliției
Data publicării: 22:57 11 Feb 2026

Atac sângeros în Canada: Suspecta de 18 ani a deschis focul și asupra poliției
Autor: Dana Mihai

Pistol Pistol - Foto: Pixabay, de Jan Marcus Trapp

Canada este "în doliu", a declarat miercuri premierul Mark Carney, la o zi după masacrul de o "cruzime neobişnuită".

Canada este "în doliu", a declarat miercuri premierul Mark Carney, la o zi după masacrul de o "cruzime neobişnuită", soldat cu nouă morţi într-un orăşel izolat din vestul ţării, unde o persoană a deschis focul într-un colegiu-liceu, relatează AFP.

"Vom depăşi această încercare. Vom trage lecţii din ea", a promis premierul, cerând canadienilor "să se unească" într-o ţară aflată sub şoc, puţin obişnuită cu ucideri de acest tip, spre deosebire de vecina sa americană.

Şeful guvernului a denunţat de asemenea un act de o "cruzime neobişnuită", care a aruncat naţiunea "în stupoare" şi în "doliu", în faţa parlamentului unde a fost păstrat un minut de reculegere.

Drapelele de pe edificiile guvernamentale vor fi coborâte în bernă timp de o săptămână.

Atacul a avut loc la Tumbler Ridge, un orăşel izolat cu circa 2.300 de locuitori, la poalele Munţilor Stâncoşi, în provincia Columbia Britanică, la mai multe ori de drum de orice alt centru urban.

După prima "alertă" trimisă marţi de poliţie localnicilor, suspectul a fost descris ca fiind o "femei brunetă purtând o rochie". Dar autorităţile nu au confirmat.

Suspectul, al cărui gen face obiectul unor speculaţii, ar fi murit după "o rană pe care şi-a făcut-o singur", potrivit poliţiei.

Citește și: Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală

Kend Floyd, un responsabil al poliţiei canadiene, a rămas prudent în afirmaţii, dar a indicat că trăgătorul a fost într-adevăr persoana menţionată în alertă.

Douăzeci şi şapte de persoane au fost de asemenea rănite, dintre care două grav, a indicat Jandarmeria regală a Canadei.

Nina Krueger, ministrul al securităţii publice din provincie, a evocat "unul dintre cele mai grave masacre din istoria" Canadei.

Familia regală britanică s-a declarat "profund şocată şi întristată" de această tragedie, într-un comunicat al regeleui Charles al III-lea, care este şi şeful statului Canada. 

Victime şi în familia suspectei

 Suspectul în masacrul de la Tumbler Ridge, soldat cu nouă morţi în vestul Canadei, este o femeie transgender de 18 ani care a deschis focul şi asupra forţelor de ordine, a anunţat poliţia miercuri într-o conferinţă de presă, notează AFP.

La sosirea forţelor de ordine la locul masacrului dintr-un colegiu-liceu, forţele de ordine au fost întâmpinate "cu focuri de armă trase în direcţia lor" de această persoană, născută de gen masculin, a explicat adjunctul comisarului Jandarmeriei Regale Canadiene (RCMP), Dwayne McDonald.

De asemenea, ea şi-a ucis mama şi fratele, a adăugat el. 

