DIICOT: 20 de mașini de lux luate din România cu acte false, descoperite în Italia

'La data de 5 februarie 2026, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, cu sprijinul autorităților italiene, au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,7 milioane euro, achiziționate de o grupare infracțională în sistem leasing.

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, autovehiculele urmând să fie restituite persoanelor juridice vătămate. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne de pe lângă Ambasada României în Republica Italiană și al Serviciului pentru Cooperare Internațională de Poliție - Italia, Comandamentul Provincial Carabinieri Bergamo', a anunțat miercuri DIICOT.

Potrivit unor surse judiciare, mașinile au fost achiziționate din România, cu acte false, în sistem leasing, de către o grupare al cărei lider este Petrea Alfred, un afacerist din Iași, aflat într-o relație apropiată cu membri ai grupării mafiote italiene Ndrangheta.

Din cele 20 de mașini de lux, șapte sunt marca Porsche, iar restul sunt BMW, Audi, Skoda și Hyundai, potrivit Agerpres.