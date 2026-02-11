€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Justiție DIICOT: 20 de mașini de lux luate din România cu acte false, descoperite în Italia
Data publicării: 15:30 11 Feb 2026

DIICOT: 20 de mașini de lux luate din România cu acte false, descoperite în Italia
Autor: Crişan Andreescu

DIICOT Foto: Poliția Română- DIICOT

Procurori DIICOT și carabinieri din Bergamo au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,7 milioane de euro, achiziționate cu acte false.

'La data de 5 februarie 2026, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, cu sprijinul autorităților italiene, au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,7 milioane euro, achiziționate de o grupare infracțională în sistem leasing. 

Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, autovehiculele urmând să fie restituite persoanelor juridice vătămate. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne de pe lângă Ambasada României în Republica Italiană și al Serviciului pentru Cooperare Internațională de Poliție - Italia, Comandamentul Provincial Carabinieri Bergamo', a anunțat miercuri DIICOT.

Potrivit unor surse judiciare, mașinile au fost achiziționate din România, cu acte false, în sistem leasing, de către o grupare al cărei lider este Petrea Alfred, un afacerist din Iași, aflat într-o relație apropiată cu membri ai grupării mafiote italiene Ndrangheta.

Din cele 20 de mașini de lux, șapte sunt marca Porsche, iar restul sunt BMW, Audi, Skoda și Hyundai, potrivit Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Publicat acum 10 minute
Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune
Publicat acum 16 minute
Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru
Publicat acum 28 minute
Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială
Publicat acum 31 minute
Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 50 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 2 ore si 56 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 9 ore si 30 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 40 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 9 ore si 39 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close