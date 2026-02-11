DIICOT: 20 de mașini de lux luate din România cu acte false, descoperite în Italia

Procurori DIICOT și carabinieri din Bergamo au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,7 milioane de euro, achiziționate cu acte false.
'La data de 5 februarie 2026, în continuarea cercetărilor efectuate într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, cu sprijinul autorităților italiene, au descoperit, într-un garaj situat într-o localitate rurală din Italia, 20 de autoturisme de lux, în valoare de aproximativ 1,7 milioane euro, achiziționate de o grupare infracțională în sistem leasing.
Actele de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, autovehiculele urmând să fie restituite persoanelor juridice vătămate. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Biroului Atașatului de Afaceri Interne de pe lângă Ambasada României în Republica Italiană și al Serviciului pentru Cooperare Internațională de Poliție - Italia, Comandamentul Provincial Carabinieri Bergamo', a anunțat miercuri DIICOT.
Potrivit unor surse judiciare, mașinile au fost achiziționate din România, cu acte false, în sistem leasing, de către o grupare al cărei lider este Petrea Alfred, un afacerist din Iași, aflat într-o relație apropiată cu membri ai grupării mafiote italiene Ndrangheta.
Din cele 20 de mașini de lux, șapte sunt marca Porsche, iar restul sunt BMW, Audi, Skoda și Hyundai, potrivit Agerpres.
de Anca Murgoci