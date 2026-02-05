Bărbatul care și-a sechestrat partenera și copilul de un an a încercat să-și ia viața în arest

Tânărul care și-a sechestrat iubita și pe copilul lor în vârstă de un an, în Sectorul 6 din București, a vrut să se sinucidă în arest în timp ce se afla în curtea arestului Secţiei 12 Poliţie, potrivit Poliţiei Capitalei.

"În acest moment, persoana este în viaţă, conştientă şi a fost transportată la o unitate medicală pentru investigaţii şi îngrijiri de specialitate, conform procedurilor legale", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

Bărbatul, în vârstă de 21 de ani, este cercetat de poliţişti din cadrul Secţiei 25, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, într-un dosar penal privind violenţa domestică şi lipsirea de libertate faţă de concubina sa şi copilul în vârstă de un an, faptă comisă pe 24 ianuarie.

Femeia şi copilul său au fost salvaţi de poliţişti

Femeia şi copilul său de un an au fost salvaţi de poliţişti pe 24 ianuarie, în urma intervenţiei oamenilor legii. O prietenă a sesizat autorităţile că cei doi erau ţinuţi cu forţa într-o locuinţă de fostul concubin al femeii, care o ameninţa cu un cuţit.

Poliţiştii ajunşi la faţa locului au discutat cu victima prin uşă, iar aceasta a declarat că este în siguranţă şi că nu doreşte intervenţia Poliţiei. Ulterior, constatând că pe numele bărbatului era emis un ordin de protecţie, a fost chemat un negociator.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii SAS au pătruns în imobil şi l-au imobilizat pe bărbat. Forţele de ordine au constatat că femeia şi copilul acesteia se află în afara oricărui pericol, conform Agerpres.

