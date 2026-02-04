€ 5.0950
Stiri

Emmanuel Macron și-a trimis cel mai important diplomat la Moscova
Data actualizării: 21:57 04 Feb 2026 | Data publicării: 21:44 04 Feb 2026

Emmanuel Macron și-a trimis cel mai important diplomat la Moscova
Autor: Iulia Horovei

emmanuel macron presedinte franta Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Agerpres.

Emmanuel Bonne, cel mai important diplomat francez, a fost în vizită la Moscova, marți, în contextul eforturilor președintelui Macron de a relua dialogul cu Rusia.

Emmanuel Bonne, diplomatul francez cu rangul cel mai înalt din subordinea preşedintelui Emmanuel Macron, a făcut marţi o vizită la Moscova, pentru discuţii cu oficiali ruşi, afirmă o sursă informată despre întâlniri şi alte două surse diplomatice ale agenţiei Reuters.

Prima sursă a precizat că Bonne, care conduce celula diplomatică prezidenţială a Franţei din 2019, a avut întâlniri la Kremlin, cu scopul de a discuta subiectele cele mai importante, începând cu Ucraina.

Franța schimbă abordarea privind relația cu Rusia

Preşedinţia franceză nu a confirmat, nici nu a negat informaţiile, comunicând că „aşa cum a spus preşedintele, interpelat ieri de jurnalişti, discuţiile există la nivel tehnic, cu transparenţă completă şi în consultare cu preşedintele (ucrainean Volodimir) Zelenski şi cu principalii colegi europeni”.

Macron afirmase în decembrie anul trecut că europenii trebuie să redeschidă dialogul direct cu preşedintele rus Vladimir Putin, dacă eforturile conduse de SUA pentru medierea unui acord de pace în Ucraina nu dau rezultate, notează Agerpres.

În același timp, la Abu Dhabi au loc noi întâlniri trilaterale în vederea ajungerii la un acord de pace în Ucraina. Atât astăzi, cât și mâine, 5 februarie, părțile ucraineană, rusă și americană întreprind discuții în acest sens.

Prima rundă de discuții din Emiratele Arabe Unite a avut loc pe 23 și 24 ianuarie. Deși părțile implicate au sugerat că întâlnirile au fost „constructive”, negocierile nu au generat un acord concret.

Citește și: Xi și Putin, dialog despre elaborarea unui „plan amplu”. Președintele rus, așteptat în China

emmanuel macron
franta
moscova
rusia
Comentarii

