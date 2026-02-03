€ 5.0959
|
$ 4.2958
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0959
|
$ 4.2958
 
DCNews Stiri Câți bani cere OMS pentru a face faţă crizelor sanitare în 2026, după retragerea SUA
Data publicării: 15:16 03 Feb 2026

Câți bani cere OMS pentru a face faţă crizelor sanitare în 2026, după retragerea SUA
Autor: Ioan-Radu Gava

oms-sanatate-covid-coronavirus-organizatia-mondiala-a-sanatatii-agerpres_87397500 Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). FOTO: Agerpres

Organizația Mondială a Sănătății cere un miliard de dolari pentru a face faţă crizelor sanitare în 2026.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a lansat marţi un apel la contribuţii pentru suma de un miliard de dolari în scopul sprijinirii serviciilor de sănătate esenţiale în ţările care se confruntă cu cele mai grave situaţii de urgenţă în 2026, informează AFP și Agerpres.

Aceste fonduri vor susţine un răspuns sanitar în 36 de zone de urgenţă, în special în Gaza şi în Orientul Mijlociu, în Sudan, Ucraina, Republica Democratică Congo, în Haiti şi în Birmania, a declarat pentru presă Geneve Chikwe Ihekweazu, director executiv al Programului de gestionare al urgenţelor sanitare din cadrul OMS.

Suntem profund îngrijoraţi de amploare nevoilor şi de maniera în care putem să le răspundem, a adăugat el.

Anul trecut, OMS a solicitat 1,5 miliarde de dolari, dar în final a primit doar 900 de milioane de dolari. Este unul din motivele pentru care, anul acesta, ne-am revizuit uşor cererea în scădere pentru a o adapta mai bine la resursele disponibile efectiv, ţinând cont de situaţia mondială şi de constrângerile cu care se confruntă numeroase ţări, a explicat Ihekweazu.

Anul trecut, OMS a răspuns la 50 de urgenţe sanitare în 82 de ţări, ceea ce a permis furnizarea de servicii esenţiale pentru un număr de peste 30 de milioane de persoane.

CITEȘTE ȘI               -               OMS trage un semnal de alarmă: Retragerea SUA din organizație pune lumea în pericol

Am susţinut peste 8.000 de instituţii din domeniul sănătăţii şi am desfăşurat peste 1.400 de clinici mobile care furnizează servicii de îngrijire, a detaliat Ihekweazu.

De asemenea, am coordonat activitatea a 1.500 de parteneri în contexte umanitare şi desfăşurarea a peste 100 de echipe medicale de urgenţă internaţionale, care au efectuat 1,8 milioane de consultaţii medicale în peste 20 de ţări, a spus el.

În plus, a mai spus el, pentru fiecare urgenţă la care am răspuns, multe altele au fost evitate: anul trecut, OMS a detectat şi a abordat mai mult de 450 de ameninţări la sănătatea publică graţie sistemului de monitorizare a bolilor în timp real, 24 din 24 şi 7 din 7, pe care îl desfăşurăm pentru a menţine siguranţa în lume.

Potrivit OMS, circa 250 de milioane de persoane trăiesc în contextul unor crize umanitare care le împiedică accesul la îngrijiri.

Ihekweazu a subliniat că 2025 a fost un an extrem de dificil: reducerea finanţărilor mondiale a forţat 6.700 de centre sanitare, din 22 de contexte umanitare, să-şi închidă porţile sau să-şi reducă serviciile, ceea ce a privat 53 de milioane de persoane de accesul la îngrijiri sanitare.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recunoscut luni că anul care a trecut a fost în mod incontestabil unul dintre cei mai dificili din istoria organizaţiei ca urmare a anunţului de retragere a Statelor Unite şi a reducerilor drastice ale ajutorului extern american.

Multe alte ţări au redus de asemenea contribuţia pentru ajutoare internaţionale.

Consiliul executiv al OMS va examina săptămâna acesta notificarea privind retragerea Statelor Unite şi care, potrivit OMS, ridică întrebări. Statele Unite trebuie să fie la zi cu plăţile faţă de organizaţie dacă vor să se retragă din OMS, însă în prezent îi datorează circa 260 de milioane de dolari (220 de milioane de euro).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

oms
sua
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Ce pedeapsă a primit polonezul implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski
Publicat acum 21 minute
Gabriel Biriș: "Taxa Temu" nu alungă avioanele de la București
Publicat acum 25 minute
NASA amână revenirea pe Lună după o problemă majoră apărută în timpul „repetiției generale” Artemis II
Publicat acum 44 minute
Sorin Grindeanu, în Israel. Întrevedere cu Benjamin Netanyahu
Publicat acum 52 minute
Alimentele pe care trebuie să le mănânci pentru a avea rezultate la sală
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 38 minute
Horoscop 3 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 7 ore si 54 minute
Linkul pe care îți vine să dai click, dar e o mare capcană. Un SMS te poate face să pierzi banii în 10 secunde
Publicat acum 6 ore si 40 minute
China, nouă viziune asupra lumii. Mesajul președintelui Xi Jinping
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Cum arată viitorul imobiliarelor în România. Ai de gând să-ți cumperi un astfel de apartament? Atenție la capcane!
Publicat acum 6 ore si 57 minute
BANCUL ZILEI: Bulă, însurat în America
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close