Furtună de iarnă în Statele Unite: Iguanele cad din copaci în Florida, paralizate de frig

Furtuna de iarnă a provocat haos în sud-estul Statelor Unite

Furtuna de iarnă care a lovit în acest weekend sud-estul Statelor Unite a provocat perturbări majore în transporturi și, literalmente, a făcut ca iguanele din Florida să cadă din copaci, imobilizate de frig. Ninsorile abundente înregistrate începând de sâmbătă în Carolina de Nord și în statele învecinate din sud-est au dus la sute de coliziuni pe drumurile acoperite de zăpadă, în pofida recomandărilor autorităților ca populația să rămână în locuințe, precum și la sute de anulări de zboruri pe aeroporturi, potrivit Bfmtv.

Deși partea cea mai intensă a furtunii a trecut, un val de aer polar va persista luni în mare parte a țării. Acesta a ajuns până în peninsula Florida, unde au fost înregistrate temperaturi negative, extrem de rare pentru această regiune.

Iguanele nu mor de frig, dar devin imobile la temperaturi scăzute

Aeroportul din Orlando a înregistrat duminică dimineață -4 grade celsius, cea mai scăzută temperatură consemnată într-o lună februarie în ultimii peste 100 de ani. În acest stat cunoscut mai degrabă pentru plajele sale și clima caldă, astfel de condiții generează un fenomen neobișnuit: căderea iguanelor din copaci. Atunci când temperaturile se apropie de 0 grade celsius sau scad sub acest prag, aceste animale cu sânge rece devin imobile "și uneori pot chiar să cadă din copaci", explică Agenția pentru Faună Sălbatică a statului Florida.

Potrivit aceleiași agenții, aceste reptile nu mor din cauza frigului, ci își reiau mișcarea odată cu creșterea temperaturilor. Vineri, autoritățile au permis locuitorilor să ajute iguanele căzute la sol.

Autoritățile recomandă, de altfel, să fie evitată aducerea iguanelor în locuințe, deoarece acestea pot deveni agresive după ce se încălzesc. Duminică, locuitori din Florida au distribuit pe rețelele sociale imagini cu aceste șopârle de mari dimensiuni căzute la sol, imobilizate de frig. Acest nou episod meteorologic survine la aproximativ o săptămână după o furtună de iarnă care a lovit o mare parte a Statelor Unite, provocând peste 100 de decese. Zeci de mii de gospodării sunt în continuare fără electricitate în statele Mississippi, Tennessee și Louisiana.