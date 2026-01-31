Lista cadourilor primite de Nicușor Dan. În 7 luni, a primit cadouri de aproape 10.000 de euro, mai mult decât Klaus Iohannis într-un an întreg

Legislația românească permite președintelui României să primească diverse cadouri de protocol, conform legislației în vigoare, însă cadourile care depășesc 200 de euro, considerată valoare simbolită, sunt declarate și înregistrate în patrimoniul instituției, respectiv al Administrației Prezidențiale.

Administrația Prezidențială a publicat astăzi lista cadourilor primite de către președintele Nicușor Dan în 2025.

Cel mai scump cadou este în valoare de 17.334 lei. Este vorba despre o fotografie înrămată cu dimensiuni 36cm*26,5 cm, de culoare vișinie, din piele Ettinger, cu sticlă și paspartu, cu autografe de la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea și de la Regina Camilla.

Al doilea cadou cel mai valoros primit de președintele Nicușor Dan este un tabou HUNGBAE din material din mătase brodat Hungbae, cu simbol 950 tradițional, Royal, folosit în dinastia Chosun, în valoare de 4.843,58 de lei.

Într-una din vizite, președintele a primit un Roller Line D Paris Blue Medium S.T. Dupont – Rollerul Paris are gravată adresa magazinului flagship S.T. Dupont, din Paris: 10 rue de la Paix. Tip instrument de scris: roller, cu capac. Culoare: albastru, cu finisaje argintii din palladium și lac natural. Dimensiuni 139 x 13.6 mm, dar și o plăcuță cu aleea Nicolae Titulescu din Paris, din tablă de culoare verde cu scris alb. Valoarea lor totală este de 650 de euro (2.549,25 lei, respectiv 764,78 lei).

În același timp, președintele a primit și mai multe tablouri în valoare de 25 de lei fiecare, de exemplu.

Valoarea totală a cadourilor primite de președintele Nicușor Dan, în 2025, este de 9.862 euro.

Președintele Nicușor Dan a primit, astfel, în doar 7 luni, cadouri ale căror valoare a fost mai mare decât cele primite de către președintele Klaus Iohannis într-un an întreg. În 2023, fostul președinte Klaus Iohannis a primit cadouri de 7600 de euro.