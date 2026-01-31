€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Lista cadourilor primite de Nicușor Dan. În 7 luni, a primit cadouri de aproape 10.000 de euro, mai mult decât Klaus Iohannis într-un an întreg
Data actualizării: 11:57 31 Ian 2026 | Data publicării: 11:26 31 Ian 2026

Lista cadourilor primite de Nicușor Dan. În 7 luni, a primit cadouri de aproape 10.000 de euro, mai mult decât Klaus Iohannis într-un an întreg
Autor: Roxana Neagu

nicusor dan Foto: Agerpres

Administrația Prezidențială a publicat lista cadourilor primite de către președintele Nicușor Dan în 2025, predate Președinției.

Legislația românească permite președintelui României să primească diverse cadouri de protocol, conform legislației în vigoare, însă cadourile care depășesc 200 de euro, considerată valoare simbolită, sunt declarate și înregistrate în patrimoniul instituției, respectiv al Administrației Prezidențiale. 

Administrația Prezidențială a publicat astăzi lista cadourilor primite de către președintele Nicușor Dan în 2025. 

Cel mai scump cadou este în valoare de 17.334 lei. Este vorba despre o fotografie înrămată cu dimensiuni 36cm*26,5 cm, de culoare vișinie, din piele Ettinger, cu sticlă și paspartu, cu autografe de la Majestatea Sa Regele Charles al III-lea și de la Regina Camilla.

Al doilea cadou cel mai valoros primit de președintele Nicușor Dan este un tabou HUNGBAE din material din mătase brodat Hungbae, cu simbol 950 tradițional, Royal, folosit în dinastia Chosun, în valoare de 4.843,58 de lei. 

Într-una din vizite, președintele a primit un Roller Line D Paris Blue Medium S.T. Dupont – Rollerul Paris are gravată adresa magazinului flagship S.T. Dupont, din Paris: 10 rue de la Paix. Tip instrument de scris: roller, cu capac. Culoare: albastru, cu finisaje argintii din palladium și lac natural. Dimensiuni 139 x 13.6 mm, dar și o plăcuță cu aleea Nicolae Titulescu din Paris, din tablă de culoare verde cu scris alb. Valoarea lor totală este de 650 de euro (2.549,25 lei, respectiv 764,78 lei). 

În același timp, președintele a primit și mai multe tablouri în valoare de 25 de lei fiecare, de exemplu. 

Vezi aici lista completă a cadourilor primite de către președintele Nicușor Dan în 2025

Valoarea totală a cadourilor primite de președintele Nicușor Dan, în 2025, este de 9.862 euro. 

Președintele Nicușor Dan a primit, astfel, în doar 7 luni, cadouri ale căror valoare a fost mai mare decât cele primite de către președintele Klaus Iohannis într-un an întreg. În 2023, fostul președinte Klaus Iohannis a primit cadouri de 7600 de euro.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cadouri
nicusor dan
presedinte
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Blackout în Republica Moldova: Autoritățile de la Chișinău mulțumesc României și Ucrainei pentru ajutor în restabilirea curentului electric
Publicat acum 29 minute
Noi detalii reale despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher: Este în lumea lui, nu știe că e campion mondial de șapte ori
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Au fost concediați toți angajații care încasau plățile parcărilor din București
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Gerul și temperaturile scăzute afectează culturile de toamnă și pomi-viticole: Prognoza și recomandările meteorologilor
Publicat acum 1 ora si 34 minute
VIDEO Un heruvim care ar avea chipul Giorgiei Meloni provoacă polemici după restaurarea unei fresce la Roma
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
Publicat pe 30 Ian 2026
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”
Publicat acum 22 ore si 4 minute
Țara care era în groapă mai rău decât România și a renăscut. Claudiu Năsui: Nu s-a mai întâmplat în istorie așa ceva. Va fi un exemplu pentru toate statele
Publicat pe 29 Ian 2026
Cheltuielile ascunse de Guvernul Bolojan. Năsui, USR: Sub dl. Ciolacu au rămas relativ constante, sub dl. Bolojan au explodat!
 
rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Ar trebui interzis și-n România accesul la rețelele sociale copiilor sub 16 ani?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close