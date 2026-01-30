Sentință definitivă pentru mama care și-a omorât în bătaie fetița de 9 ani. Ce pedepse au primit unchiul și mătușa Alexandrei, complici la crimă

Curtea de Apel Galaţi a respins, ca nefondate, apelurile formulate împotriva sentinţei pronunţate de Tribunal în dosarul femeii din Galaţi care și-a supus propria fetiţă, Alexandra, în vârstă de 9 ani, unor acte repetate de violenţă extremă. Copila a fost bătută, abuzată şi arsă cu un aprinzător de aragaz, fapte în urma cărora a decedat.

Sentință definitivă pentru mama, unchiul și mătușa Alexandrei

Astfel, au fost menţinute condamnările dispuse în primă instanţă, respectiv pedeapsa de 28 de ani şi 4 luni de închisoare aplicată mamei, precum şi pedepsele de 18 ani şi 8 luni de închisoare primite de unchiul şi mătuşa victimei, care locuiau în acelaşi apartament, pentru complicitate la omor calificat.

Conform soluţiei Curţii de Apel Galaţi (Hotărârea nr. 91/2026) din data de 29 ianuarie, instanţa a respins apelurile declarate de cei trei inculpaţi, Vasilache Eugenia, Vasilache Elena Anamaria şi Vasilache Florin împotriva sentinţei penale nr. 196/14.07.2025 a Tribunalului Galaţi, ceea ce înseamnă că hotărârea instanţei de fond a rămas în vigoare şi urmează să fie pusă în executare.

„În baza art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile formulate de inculpaţii Vasilache Eugenia, Vasilache Elena Anamaria şi şi Vasilache Florin împotriva sentinţei penale nr. 196/14.07.2025 a Tribunalului Galaţi. În baza art. 424 Cod procedură penală, menţine starea de arest preventiv a inculpatei Vasilache Eugenia şi deduce din pedeapsa principală aplicată acestei durata reţinerii şi arestării preventive începând cu 31.01.2024 la zi (29.01.2026). În baza art. 241 alin. 1 lit. c Cod procedură penală, constată încetată de drept măsura controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Vasilache Elena Anamaria şi Vasilache Florin”, se arată în decizia Curţii de Apel.

Interdicție parentală timp de 5 ani după ispășirea pedepsei

Prin sentinţa Tribunalului Galaţi din 14 iulie 2025, Vasilache Eugenia, mama fetiţei decedate, a fost condamnată la 20 de ani de închisoare pentru omor calificat asupra unui membru de familie, primind pedepse şi pentru rele tratamente aplicate minorului şi violenţă în familie. Judecătorii au contopit pedepsele, adăugând la pedeapsa cea mai grea un spor de 1/3 din suma celorlalte pedepse cu închisoarea aplicate, astfel că inculpata va executa 28 ani şi 4 luni în închisoare.

De asemenea, instanţa a dispus interzicerea exercitării unor drepturi, inclusiv a drepturilor părinteşti în cazul celorlalţi doi copii ai femeii, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei principale.

Unchiul și mătușa fetiței, condamnați pentru complicitate la omor calificat

În acelaşi dosar, Tribunalul Galaţi i-a condamnat la 18 ani şi 8 luni de închisoare pe unchiul şi mătuşa fetiţei decedate, Vasilache Florin şi Vasilache Elena Anamaria, care locuiau în aceeaşi casă cu victima, pentru complicitate la omor calificat asupra unui membru de familie şi complicitate la rele tratamente aplicate minorului.

Prin sentinţa din 29 ianuarie 2026, Curtea de Apel Galaţi a menţinut starea de arest preventiv a inculpatei Vasilache Eugenia şi a dedus din pedeapsa principală durata reţinerii şi arestării preventive începând cu 31.01.2024 până la data soluţiei (29.01.2026). Totodată, instanţa de apel a constatat încetată de drept măsura controlului judiciar faţă de inculpaţii Vasilache Elena Anamaria şi Vasilache Florin.

În latura civilă, Tribunalul Galaţi a admis acţiunea exercitată de DGASPC Galaţi, în calitate de reprezentant legal al minorelor persoane vătămate V. I. C. şi T. M. M., şi exercitată din oficiu de către Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, şi îi obligă în solidar pe cei trei inculpaţi la plata către cei doi copii ai femeii a sumei de 150.000 lei pentru fiecare, ca daune morale, notează Agerpres.

