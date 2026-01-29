După America de Sud și India, Europa se uită și către China. Pasul făcut de premierul britanic

Premierul britanic Keir Starmer se află în China, într-o vizită de patru zile. Joi, 29 ianuarie, el a fost primit de preşedintele Xi Jinping. Cei doi lideri au avut o întâlnire de 80 de minute în Sala Mare a Poporului din Piaţa Tiananmen din Beijing, apoi au luat prânzul împreună. Important de menționat este faptul că Starmer este primul şef al guvernului de la Londra care vizitează China. În ultimii opt ani el şi s-a mai întâlnit o singură dată cu președintele chinez.

VEZI ȘI: UE și India semnează "mama tuturor acordurilor". Adrian Negrescu: Afacere de succes pentru România. Cred că urmează China

Potrivit The Guardian, Xi Jinping a declarat în cadrul întâlnirii cu Starmer că relația Regatului Unit cu țara sa a trecut prin „urcușuri și coborâșuri” de-a lungul anilor, dar că o abordare mai „coerentă” este în interesul ambelor părți.

Înainte de discuțiile cu Keir Starmer, Xi declarase că cei doi vor „rezista testului istoriei” dacă vor putea „să depășească diferențele”.

În Marea Sală a Poporului din Beijing, Xi a părut, de asemenea, să o mustre pe Kemi Badenoch, lidera conservatoare din Marea Britanie, care l-a criticat pe Starmer pentru călătoria sa în China.

Îngrijorările Marii Britanii

Înainte de această vizită, au existat îngrijorări între partidele britanice cu privire la activitățile de spionaj ale Chinei în Regatul Unit, așa că membrii delegației britanice au primit telefoane de unică folosință și mailuri temporare.

Cu toate acestea, prim-ministrul britanic a început călătoria spunând că dorește să aducă „stabilitate și claritate” în relațiile bilaterale după ani de „inconsecvență” sub conservatori, când acestea au trecut de la „epoca de aur la era glaciară”.

În discursul de deschidere dinaintea discuțiilor, Xi i-a spus lui Starmer: „Vizita dumneavoastră de data aceasta a atras multă atenție. Uneori, lucrurile bune necesită timp. Atât timp cât este vorba de lucrul corect care servește intereselor fundamentale ale țării și ale poporului, atunci, ca lideri, nu ar trebui să ne ferim de dificultăți și ar trebui să mergem mai departe. Atâta timp cât adoptăm o perspectivă largă, ne ridicăm deasupra diferențelor și ne respectăm reciproc, dovedim că putem rezista testului istoriei”.

Keir Starmer: China este un jucător vital pe scena globală şi este vital să construim o relaţie mai sofisticată

Totodată, prim-ministrul britanic i-a declarat preşedintelui chinez că doreşte să construiască o relaţie bilaterală "sofisticată", pentru promovarea creşterii şi a securităţii, semnalând astfel o resetare după ani de tensiuni.

"China este un jucător vital pe scena globală şi este vital să construim o relaţie mai sofisticată în care putem identifica oportunităţi de colaborare, dar bineînţeles să permitem în acelaşi timp un dialog semnificativ în sectoarele unde nu suntem de acord", a spus el la începutul întâlnirii.

China vrea să colaboreze cu Marea Britanie pentru „pacea mondială”

Tot la începutul întâlnirii, Xi Jinping a citat un proverb chinezesc: „Extinde-ți privirea pe distanțe lungi”.

Dar Xi a recunoscut că relația dintre Marea Britanie și China a cunoscut „răsturnări de situație” de-a lungul anilor, despre care a spus că nu au servit intereselor niciuneia dintre țări.

Pe fondul ambițiilor lui Donald Trump pentru Groenlanda, al tensiunilor cu Iranul și al războiului lui Vladimir Putin în Ucraina, Xi a sugerat că, într-o lume atât de turbulentă, este esențial ca cele două țări să colaboreze pentru „pacea mondială”.