Pieton lovit de tramvai în Capitală, după ce a traversat prin loc nepermis

O persoana rănită a fost transportată, sâmbătă, la spital, în urma unui accident produs de un tramvai al liniei 32 pe Calea Rahovei, informează Societatea de Transport Bucureşti (STB) într-un comunicat.
Potrivit STB, tramvaiele liniei 32 au fost blocate pentru scurt timp, iar circulaţia a fost reluată după câteva minute.
Un pieton a traversat strada printr-un loc nepermis, printre autoturisme, şi a fost accidentat de un tramvai.
Accidentul s-a produs pe Calea Rahovei, înainte de intersecţia cu Str. Buzoieni, pe sensul de deplasare către Depoul Alexandria.
La faţa locului au intervenit echipaje de urgenţă, iar persoana rănită a fost transportată la spital, notează Agerpres.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News