Pieton lovit de tramvai în Capitală, după ce a traversat prin loc nepermis

Potrivit STB, tramvaiele liniei 32 au fost blocate pentru scurt timp, iar circulaţia a fost reluată după câteva minute.

Pieton rănit, după ce a trecut neregulamentar strada

Un pieton a traversat strada printr-un loc nepermis, printre autoturisme, şi a fost accidentat de un tramvai.

Accidentul s-a produs pe Calea Rahovei, înainte de intersecţia cu Str. Buzoieni, pe sensul de deplasare către Depoul Alexandria.

La faţa locului au intervenit echipaje de urgenţă, iar persoana rănită a fost transportată la spital, notează Agerpres.

