Pieton lovit de tramvai în Capitală, după ce a traversat prin loc nepermis
Data actualizării: 16:39 14 Mar 2026 | Data publicării: 16:35 14 Mar 2026

Pieton lovit de tramvai în Capitală, după ce a traversat prin loc nepermis
Autor: Iulia Horovei

tramvai accident capitala bucuresti Tramvai din Capitală/ rol ilsutrativ. Sursa foto: Agerpres

O persoana rănită a fost transportată, sâmbătă, la spital, în urma unui accident produs de un tramvai al liniei 32 pe Calea Rahovei, informează Societatea de Transport Bucureşti (STB) într-un comunicat.

Potrivit STB, tramvaiele liniei 32 au fost blocate pentru scurt timp, iar circulaţia a fost reluată după câteva minute.

Pieton rănit, după ce a trecut neregulamentar strada

Un pieton a traversat strada printr-un loc nepermis, printre autoturisme, şi a fost accidentat de un tramvai.

Accidentul s-a produs pe Calea Rahovei, înainte de intersecţia cu Str. Buzoieni, pe sensul de deplasare către Depoul Alexandria.

La faţa locului au intervenit echipaje de urgenţă, iar persoana rănită a fost transportată la spital, notează Agerpres.

Citește și: Accident între două tramvaie în București. Brigada Rutieră a deschis o anchetă
 

