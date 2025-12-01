€ 5.0906
Accident între două tramvaie în București. Brigada Rutieră a deschis o anchetă
Data publicării: 18:55 01 Dec 2025

Accident între două tramvaie în București. Brigada Rutieră a deschis o anchetă
Autor: Dana Mihai

Tramvai/ pexels
 

Două tramvaie s-au lovit luni seară, în București, la intersecția bd. Doinea Cornea cu Splaiul Independenței. Un minor a fost rănit și dus la spital.

”La data de 01 Decembrie a.c., în jurul orei 15:38, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. Din cercetările efectuate până la acest moment, conducătorul unui tramvai, bărbat în vârstă de 58 de ani care se deplasa pe bd. Doinea Cornea dinspre Bd. Iuliu Maniu către şos. Orhideelor a intrat în coliziune cu un alt tramvai care se deplasa pe acelaşi sens de circulaţie”, a transmis, luni seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

Conducătorii de tramvaie au fost testați cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat find 0.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere pentru determinarea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

x close