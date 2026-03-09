€ 5.0979
DCNews Stiri Victimele fraudei cu lingourile aur din Italia, câștigătoare: banii vor ajunge la ele nu la stat
Data actualizării: 20:11 09 Mar 2026 | Data publicării: 20:10 09 Mar 2026

Victimele fraudei cu lingourile aur din Italia, câștigătoare: banii vor ajunge la ele nu la stat
Autor: Alexandra Curtache

lingouri aur Foto: Unsplash

Judecătoarea din Milano a decis că suma confiscată va fi folosită pentru despăgubirea creditorilor înșelați, un câștig pentru cele 5.000 de victime ale fraudei.

Judecătoarea de instrucție preliminară a Curții din Milano, Rossana Mongiardo, a corectat motivele hotărârii sale, pronunțate la 5 februarie în cadrul anchetei privind frauda cu lingouri de aur în valoare de 22 de milioane de lire sterline.

Revizuirea, oficializată printr-o ordonanță din 18 februarie, reprezintă un punct de cotitură decisiv pentru cele 5.000 de victime ale escrocheriei: suma confiscată de 22.934.861 euro și nu 22.934.861 euro, va fi utilizată în primul rând pentru a despăgubi creditorii înșelați, în loc să fie confiscată de stat, conform Fanpage.

Escrocheria orchestrată de Global Group Consulting

Această escrocherie de proporții a fost orchestrată de Global Group Consulting, o companie financiară care, între 2020 și 2025, a înșelat mii de economisitori din toată Italia, în special din Trentino, Veneto și Lombardia: Conform concluziilor anchetei, suspecții și-au convins victimele să-și investească economiile în lingouri de aur, promițându-le o rată fixă de rentabilitate de 4% (48% pe an) din presupuse investiții în sectorul farmaceutic. În realitate, aceste investiții nu au fost niciodată realizate.

Presupusul creier al operațiunii este Samuel Gatto, în vârstă de 41 de ani, care se află în prezent pe fugă împreună cu soția sa, Stefania Conti Gallenti, în vârstă de 40 de ani, managerul companiei financiare anchetate. Cuplul, care a fugit în ianuarie anul trecut, este apărat de doi avocați numiți de instanță.

Citește și: Platforma „Hidroelectrica Edge”, o escrocherie online. Avertisment de la Hidroelectrica

Directorii prinși și pedepsiți

Ancheta condusă de Poliția Financiară din Milano și Parchetul din Milano a dus la arestarea a cinci directori ai companiei, care au acceptat să încheie acorduri de recunoaștere a vinovăției pe 5 februarie:

  • Giorgio Maria Marone din Pavia a convenit cu procurorii Giancarla Serafini și Francesca Celle asupra unei pedepse de trei ani și zece luni,
  • Nicola Meneghetti din Verona asupra unei pedepse de trei ani și șase luni,
  • Moreno Alestra a acceptat o pedeapsă de trei ani și două luni,
  • Valerio Tirelli din Alessandria a acceptat o pedeapsă de trei ani și trei luni, 
  • Giovanna Pietra Deledda a acceptat o pedeapsă de doi ani și unsprezece luni.

Sechestrul preventiv și despăgubirea victimelor

Schimbarea de opinie a judecătorului, raportată astăzi de Corriere della Sera, a survenit după ce unii dintre avocații care reprezentau părțile civile au depus mai multe cereri de corectare. În ordonanță, dr. Mongiardo precizează că „sechestrul preventiv asupra sumei de 22 934 861 EUR rămâne asupra bunurilor și sumelor aflate sub sechestru preventiv, care vor rămâne rezervate în mod expres pentru satisfacerea creanțelor Trezoreriei și ale părților civile, acestea din urmă fiind stabilite de instanța civilă competentă”.

Decizia se referă la sechestrul preventiv dispus la 25 septembrie 2025 de magistratul de instrucție Alberto Carboni. Anchetatorii de la Poliția Financiară din Milano, împreună cu colegii lor din Trento, au recuperat active în valoare de peste 22 de milioane de lire sterline din conturi curente, bunuri mobile și imobile aparținând celor șapte inculpați.

Bunurile confiscate includ mașini de lux, precum Maserati și Mercedes, 876 de sticle de vin, câteva zeci de lingouri de aur, 288 de tablouri și ceasuri, genți de mână de designer, iPhone-uri și chiar o cutie de șampanie de lux Louis Vuitton în valoare de 25 000 de euro.

lingouri de aur
frauda
victime
italia
Comentarii

