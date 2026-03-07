Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit în timpul unui atac, chiar înainte de reuniunea pentru desemnarea noului ayatollah

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului Ali Khamenei, ucis sâmbăta trecută, a fost rănit în timpul unuia dintre atacuri, potrivit unor surse ale publicațiilor Al Hadath și Times of Israel, citate de Nexta.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este considerat cel mai probabil candidat pentru funcția de lider suprem al Iranului. Conform unor rapoarte, candidatura sa este promovată în prezent de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Se crede că Mojtaba este mai radical decât tatăl său: a fost implicat activ în reprimarea protestelor din 2009 și a fost întotdeauna strâns legat de Basij, miliția IRGC, care joacă un rol cheie în reprimarea revoltelor populare.

Reamintim că Adunarea Experţilor, forul care îl va desemna pe următorul lider suprem al Iranului, succesorul ayatollahului Ali Khamenei, se va reuni "în următoarele 24 de ore", a transmis sâmbătă agenţia iraniană de presă Fars.

