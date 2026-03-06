Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete. Nicușor Dan, dialog cu protestatarii

UPDATE: După dialogul cu protestatarii, Nicușor Dan le-a transmis că își va asuma deciziile luate privind numirile pentru șefia parchetelor.

„Ce pot să vă spun e că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma. Procurorii numiți de mine vor avea girul meu. Am de 100 de ori mai multe informații despre parchete decât aveți dvs”, a spus Nicușor Dan, vineri seară.

Știre inițială

Oamenii protestează, vineri seară, împotriva propunerilor Ministerului Justiției pentru șefia marilor parchete. Persoanele aflate în fața Palatului Cotroceni din Capitală îi cer socoteală președintelui Nicușor Dan, prezent în fața acestora, pentru promisiunile privind reforma din Justiție.

Aceștia sunt nemulțumiți de propunerile făcute de Ministerul Justiției, la începutul acestei săptămâni, pentru conducerea parchetelor.

Nicușor Dan, dialog cu protestatarii

„Pe 1 Decembrie, dvs. ați avut un discurs foarte tranșant și cu mesaje foarte clare, la recepție. România e o țară coruptă. Tocmai de-asta dorim ca acești procurori, care au fost în sistem în ultimii ani, să nu fie numiți. N-au făcut nimic. Și din mesajul pe care l-ați dat atunci, noi, românii, am înțeles că avem o problemă, cum ați declarat dvs”, i-a spus un protestatar președintelui.

„Ne împărtășiți îngrijorarea?”, l-a pe Nicușor Dan întrebat un alt protestatar.

„Eu vă încurajez, în afară de a vă informa din presă, să discutați, de asemenea, cu oameni din sistemul de Justiție”, le-a spus Nicușor Dan celor prezenți la manifestație.

Apoi, președintele i-a cerut unei protestatare să-i spună 10 procurori cu care dialoghează în vederea rezolvării acestei probleme din Justiție. Aceasta a declarat: „Spuneți-ne dvs. 10 procurori cu care ați discutat zilele acestea public”, numindu-i, apoi, câțiva procurori din sistem.