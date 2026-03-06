€ 5.0941
|
$ 4.3981
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0941
|
$ 4.3981
 
DCNews Stiri Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete. Nicușor Dan, dialog cu protestatarii
Data actualizării: 19:25 06 Mar 2026 | Data publicării: 19:09 06 Mar 2026

Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete. Nicușor Dan, dialog cu protestatarii
Autor: Iulia Horovei

palat cotroceni protest justitie Protest împotriva propunerilor Ministerului Justiției pentru șefia marilor parchete, 6 martie 2026, Palatul Cotroceni. Captură video Youtube

Mai multe persoane protestează, vineri seară, împotriva propunerilor Ministerului Justiției pentru șefia marilor parchete. Președintele Nicușor Dan a ieșit să dialogheze cu protestatarii, care îi reproșează acestuia că a abandonat lupta împotriva corupției din Justiție.

UPDATE: După dialogul cu protestatarii, Nicușor Dan le-a transmis că își va asuma deciziile luate privind numirile pentru șefia parchetelor.

„Ce pot să vă spun e că numirile pe care le voi semna mi le voi asuma. Procurorii numiți de mine vor avea girul meu. Am de 100 de ori mai multe informații despre parchete decât aveți dvs”, a spus Nicușor Dan, vineri seară.

Știre inițială

Oamenii protestează, vineri seară, împotriva propunerilor Ministerului Justiției pentru șefia marilor parchete. Persoanele aflate în fața Palatului Cotroceni din Capitală îi cer socoteală președintelui Nicușor Dan, prezent în fața acestora, pentru promisiunile privind reforma din Justiție.

Aceștia sunt nemulțumiți de propunerile făcute de Ministerul Justiției, la începutul acestei săptămâni, pentru conducerea parchetelor.

Nicușor Dan, dialog cu protestatarii

„Pe 1 Decembrie, dvs. ați avut un discurs foarte tranșant și cu mesaje foarte clare, la recepție. România e o țară coruptă. Tocmai de-asta dorim ca acești procurori, care au fost în sistem în ultimii ani, să nu fie numiți. N-au făcut nimic. Și din mesajul pe care l-ați dat atunci, noi, românii, am înțeles că avem o problemă, cum ați declarat dvs”, i-a spus un protestatar președintelui.

„Ne împărtășiți îngrijorarea?”, l-a pe Nicușor Dan întrebat un alt protestatar.

„Eu vă încurajez, în afară de a vă informa din presă, să discutați, de asemenea, cu oameni din sistemul de Justiție”, le-a spus Nicușor Dan celor prezenți la manifestație.

Apoi, președintele i-a cerut unei protestatare să-i spună 10 procurori cu care dialoghează în vederea rezolvării acestei probleme din Justiție. Aceasta a declarat: „Spuneți-ne dvs. 10 procurori cu care ați discutat zilele acestea public”, numindu-i, apoi, câțiva procurori din sistem.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

justitie
nicusor dan
protest
palatul cotroceni
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Volkswagen vrea să intre în industria apărării: Modele clasice pregătite pentru armată
Publicat acum 38 minute
Încă o țară interzice rețelele de socializare pentru minorii sub 16 ani
Publicat acum 48 minute
Incredibil! Situație șocantă pentru românii blocați în Oman: Li s-a oferit zbor spre casă în 13 APRILIE!
Publicat acum 58 minute
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva propunerilor pentru conducerea marilor parchete. Nicușor Dan, dialog cu protestatarii
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Tentative de evadare ca-n filme la Penitenciarul Gherla: Deținut prins de picior în timp ce sărea gardul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Lista pasagerilor avionului din care Irina Ponta a fost exclusă, aprobată de MAE. Cât de ușor se poate afla ce s-a întâmplat, de fapt
Publicat acum 6 ore si 27 minute
Ce ar fi provocat gestul Oanei Țoiu în orice altă țară a lumii. Chirieac, analiză după discriminarea fiicei lui Victor Ponta
Publicat acum 11 ore si 5 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 7: Apărarea iraniană ar fi fost distrusă, Iranul spune că are sprijinul Rusiei și Chinei
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Irina Ponta s-a întors în România după ce a fost lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Daciana Sârbu, anunțul momentului
Publicat acum 4 ore si 15 minute
MAE a întrerupt transmisiunea live a briefingului de presă de azi fix când jurnaliștii au început să pună întrebări / video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close