„Asul din mânecă” al Iranului care ar putea prelungi războiul mai mulți ani. General (r) Bălăceanu: Sunt foarte greu de stăpânit!

O redeschidere a circulației în condiții de siguranță în Strâmtoarea Ormuz ar putea dura chiar câțiva ani, e de părere generalul (r) Virgil Bălăceanu, care a analizat capacitatea Iranului de a lupta în conflictul declanșat de SUA și Israel. Acest scenariu ar fi posibil în condițiile în care s-ar produce un război civil în Iran.

„Dacă vom asista la un război civil în Iran - și există premisele -, vom vorbi de ani de zile. Războaiele civile, războaiele de insurgență cât au durat în Afganistan, în Irak?! Sunt foarte greu de stăpânit! Partea de combat, partea de acțiune militară se poate termina într-o lună. Dar partea post-conflict este extrem de complexă”, a explicat generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, la Digi24.

Strâmtoarea Ormuz, „asul din mânecă al iranienilor”

Generalul Bălăceanu a explicat care sunt capabilitățile Iranului și ce avantaje au în proximitatea Strâmtorii Ormuz.

„Asul din mânecă pentru iranieni este Strâmtoarea Ormuz. Încă au capabilități de blocare și de creare a unei situații mult mai dificile cu privire la tranzit și cu implicații asupra comerțului cu resurse energetice și consecințe asupra prețului la pompă. De ce? Dețin cea mai mare cantitate de mine pe care o pot instala în baraje de mine de blocare a stâmtorii - 5.000-6.000. Ele pot fi plantate nu numai cu acele nave, majoritatea nimicite de americani, ci pot fi plantate și cu bărci, elicoptere, chiar cu minisubmarine. Iranienii au aproape 30 de minisubmarine.

Dacă vor minarea - care e principalul pericol - ar însemna 24-48 de ore. Dispun nu numai de mine, ci și de mijloace, care sunt foarte multe și mobile și deja ascunse, protejate. Nu au făcut-o deja pentru că vor să vadă evoluția, ei merg pe reacție și contrareacție. Vor să vadă ce înseamnă impact energetic, un semnal internațional că lucrurile pot să se agraveze, lucruri legate de economia mondială chiar. Probabil că au o planificare. Acest război a fost pregătit de ambele părți. Nici iranienii n-au crezut că vor avea liniște, prin acele așa-zise negocieri cu privire la programul nuclear, cât și americanii, fără doar și poate”, a mai explicat gen. Virgil Bălăceanu, joi seară.

