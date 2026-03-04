€ 5.0959
DCNews Stiri Zeci de oameni evacuați în Slatina: Un deal s-a surpat peste mai multe case (POZE)
Data publicării: 20:57 04 Mar 2026

Zeci de oameni evacuați în Slatina: Un deal s-a surpat peste mai multe case (POZE)
Autor: Tiberiu Vasile

Zeci de oameni evacuați în Slatina Un deal s-a surpat peste mai multe case (POZE) Foto: Instituția Prefecturii Județului Olt Facebook

Un deal s-a prăbușit peste mai multe locuințe din Slatina, forțând evacuarea a 25 de persoane. Autoritățile intervin pentru asigurarea zonei și evaluarea pagubelor.

O alunecare de teren produsă pe un versant al dealului Grădiște, care a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în Slatina, a avariat grav două locuințe. Alte cinci case de pe strada Grădiște se află în zona de risc a alunecării de teren, ce poate fi observată și de la o distanță de sute de metri, relatează Agerpres. Autoritățile au decis evacuarea a 25 de persoane, zona a fost delimitată și a fost oprit accesul în imobile. 

În imaginile surprinse la fața locului, postate de Prefectura Județului Olt pe Facebook, arată dimensiunea alunecării de teren. 

Alunecarea de teren ce a afectat miercuri locuințe de pe strada Grădiște din Slatina, situată la baza dealului Grădiște, se manifestă pe un front de aproximativ 200 de metri, din vârful și până la baza malului, a afirmat prefectul județului, Emil Albotă, în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU).

Zona este delimitată și cei 25 de oameni au fost evacuați 

Acum zona este delimitată și cei 25 de oameni evacuați se pot caza temporar în containere conectate la utilități, puse la dispoziție de Primăria Slatina într-o altă zonă din oraș.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a anunțat că fiecare familie afectată va primi și câte un ajutor de urgență de 2.500 de lei și se vor face demersuri pentru a le fi alocate terenuri pentru construcția de locuințe în zone sigure. 

Evoluția alunecării de teren, care a început în urmă cu două zile, este una „destul de rapidă”, a spus prefectul Albotă, care a fost de mai multe ori în zonă. 

„Astăzi, înainte să venim aici, am fost cu domnul Tănase (Adrian Tănase, șeful ISU Olt n.red.) și am văzut că alunecarea e ceva mai mare. Adică are un front pe orizontală, cam de 200 de metri, estimez eu, vizual, și cu o adâncime de vreo 100 metri. Adică e cam până sus. Cam de sus pleacă malul cu totul în adâncime. Că lucrurile sunt un pic complicate, din punctul meu de vedere. Acum rămâne să se pronunțe specialiștii”, a menționat prefectul.

„Martori” amplasați în zona și pe direcția alunecării de teren pentru monitorizare

Zona alunecării de teren va fi permanent monitorizată și situația va fi gestionată de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență Slatina și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Olt, potrivit unei hotărâri adoptată de CJSU în ședința de miercuri.

CJSU Olt a mai hotărât amplasarea de „martori” în zona și pe direcția alunecării de teren pentru urmărirea evoluției fenomenului, cât și faptul că furnizorii de utilități trebuie să ia măsuri de prevenire a producerii unor avarii la rețele de apă și energie electrică.

Totodată, CJSU a hotărât că Inspectoratul de Stat în Construcții Olt va stabili punerea în siguranță și va constata dacă sunt afectate clădirile și dacă este necesară încetarea utilizării acestora până la expertizarea care trebuie făcută de autoritatea locală.

Monitorizarea zonei afectate se realizează de echipaje ale ISU, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului Județean de Jandarmi și Poliției Locale Slatina, conform Agerpres. 

VEZI POZE AICI:

