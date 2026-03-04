Blackout pe întreg teritoriul Irakului! Ambasada SUA la Bagdad: Părăsiți acum țara!

Ministerul energiei de la Bagdad a transmis, miercuri, că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie electrică.

Pană de curent în toate provinciile Irakului. Apelul Ambasadei SUA la Bagdad

Motivele sunt încă necunoscute, transmite Reuters. Pana de curent este în curs în toate provinciile Irakului, notează Agerpres.

Ambasada Statelor Unite la Bagdad le-a solicitat tuturor cetăţenilor americani să părăsească Irakul "acum", transmite AFP.

Vezi și - Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului