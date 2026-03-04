Blackout pe întreg teritoriul Irakului! Ambasada SUA la Bagdad: Părăsiți acum țara!

Distribuția de energie electrică a fost întreruptă pe întreg teritoriul Irakului. Ambasada Statelor Unite la Bagdad a făcut un apel de urgență către cetățenii americani.
Ministerul energiei de la Bagdad a transmis, miercuri, că pe întreg teritoriul Irakului s-a întrerupt distribuţia de energie electrică.
Motivele sunt încă necunoscute, transmite Reuters. Pana de curent este în curs în toate provinciile Irakului, notează Agerpres.
Ambasada Statelor Unite la Bagdad le-a solicitat tuturor cetăţenilor americani să părăsească Irakul "acum", transmite AFP.
Vezi și - Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 5: Turcia spune că racheta iraniană nu o viza/ Peste 1.000 de morți în conflict, bilanț al Iranului
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci